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Ученые рассказали, как сохранить психологическое здоровье
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    Ученые рассказали, как сохранить психологическое здоровье

    15:03  28 Ноября 2017
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    Ученые рассказали, как сохранить психологическое здоровье

    Москва, 28 ноября. Психологи рассказали, что для сохранения психологического здоровья важно научиться принимать неизменное и отказываться от того, что создает дискомфорт для вашей жизни.  

    Готовность принять неизбежное играет большую роль в сохранении психологического здоровья. Вне зависимости от того, касается ли это финансов, личной жизни, успеха — бороться с неизбежным означает неспособность управлять эмоциями. Исцеление заключается в принятии произошедшего.

    Психологи подчеркивают: чтобы двигаться дальше, нужно признать то, что происходит сейчас. Если вас окружают люди, которые не хотят меняться, вам нужно решить, стоит ли продолжать общение с ними. Находиться в состоянии двойственности — терпеть отрицательные качества или неадекватное поведение, значит лишать себя психологического комфорта, пишет Planet today. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #ученые #психологи
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