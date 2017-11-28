Ученые рассказали, как сохранить психологическое здоровье

Москва, 28 ноября. Психологи рассказали, что для сохранения психологического здоровья важно научиться принимать неизменное и отказываться от того, что создает дискомфорт для вашей жизни.

Готовность принять неизбежное играет большую роль в сохранении психологического здоровья. Вне зависимости от того, касается ли это финансов, личной жизни, успеха — бороться с неизбежным означает неспособность управлять эмоциями. Исцеление заключается в принятии произошедшего.

Психологи подчеркивают: чтобы двигаться дальше, нужно признать то, что происходит сейчас. Если вас окружают люди, которые не хотят меняться, вам нужно решить, стоит ли продолжать общение с ними. Находиться в состоянии двойственности — терпеть отрицательные качества или неадекватное поведение, значит лишать себя психологического комфорта, пишет Planet today.