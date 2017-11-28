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Режиссер Худяков ответил на критику фильма «Хождения по мукам»
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    Режиссер Худяков ответил на критику фильма «Хождения по мукам»

    15:05  28 Ноября 2017
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    Режиссер Худяков ответил на критику фильма «Хождения по мукам»

    Москва, 28 ноября. Режиссер 12-серийного фильма «Хождение по мукам» Константин Худяков признался, что был готов услышать критику в адрес своей новой киноработы. Он назвал экранизацию произведения Алексея Толстого «самостоятельным прочтением романа». 

    На телеканале НТВ стартовала третья экранизации романа «Хождение по мукам» с Анной Чиповской, Светланой Ходченковой, Андреем Мерзликиным и другими известными российскими актерами. Картина показывает события революции. По словам режиссера Худякова, его фильм не является конкурирующим с прежними версиями, поскольку это собственное прочтение. 

    Режиссер Худяков ответил на критику фильма «Хождения по мукам»

    «Каждое поколение снимает свою версию, на то роман и бессмертный, потому что каждое поколение из этого романа вытаскивает то, что созвучно его эпохе, его времени», — сказал деятель культуры, его слова приводит «Ридус».

    Худяков выразил благодарность актерам, которые приняли участие в проекте. Отдельно он отметил Анну Чиповскую, которая играет одну из сестер Булавиных. Режиссер считает, что молодые актеры являются настоящими профессионалами своего дела и готовы к серьезными ролям.

    Режиссер Худяков ответил на критику фильма «Хождения по мукам»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #худяков #хождение по мукам
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