Режиссер Худяков ответил на критику фильма «Хождения по мукам»

Москва, 28 ноября. Режиссер 12-серийного фильма «Хождение по мукам» Константин Худяков признался, что был готов услышать критику в адрес своей новой киноработы. Он назвал экранизацию произведения Алексея Толстого «самостоятельным прочтением романа».

На телеканале НТВ стартовала третья экранизации романа «Хождение по мукам» с Анной Чиповской, Светланой Ходченковой, Андреем Мерзликиным и другими известными российскими актерами. Картина показывает события революции. По словам режиссера Худякова, его фильм не является конкурирующим с прежними версиями, поскольку это собственное прочтение.

«Каждое поколение снимает свою версию, на то роман и бессмертный, потому что каждое поколение из этого романа вытаскивает то, что созвучно его эпохе, его времени», — сказал деятель культуры, его слова приводит «Ридус».

Худяков выразил благодарность актерам, которые приняли участие в проекте. Отдельно он отметил Анну Чиповскую, которая играет одну из сестер Булавиных. Режиссер считает, что молодые актеры являются настоящими профессионалами своего дела и готовы к серьезными ролям.