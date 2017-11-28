Роскомнадзор отстаивает свободу слова для российских СМИ, — эксперт

Американская корпорация Google ответила на запрос Роскомнадзора о намерениях по-новому ранжировать материалы Sputnik и RT. Об этом говорится на официальном сайте регулятора. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Политическая цензура

Напомним, председатель совета директоров холдинга Alphabet Inc (владелец компании Google) Эрик Шмидт заявил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче. По его словам, Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов. Но, отметил он, не хочет запрещать сами сайты. Шмидт подчеркнул, что «совсем не поддерживает цензуру», однако «верит в ранжирование».

«Господин Шмидт имел в виду постоянные усилия компании Google по улучшению качества поиска. Мы не изменяем наш алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов», — так вице-президент Google Inc Никлас Лундблад объяснил странные слова Шмидта.

РКН сообщил, что позитивно воспринял ответ американской компании. Однако в ведомстве подчеркнули, что регулятор в скором времени собирается начать следить за изменениями в выдаче новостей российских ресурсов.

В то же время в Минкомсвязи сообщили, что изменение выдачи новостей RT и Sputnik нарушит принцип технологической нейтральности, на который ссылался Google, объясняя невозможность убирать из поиска запрещенный контент. И тогда у ведомства возникнет к компании много вопросов «по авторскому праву, наркотикам, порнографии и массе всего другого, почему их пока не трогали».

Лояльность США

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков прокомментировал ФАН ответ американской компании российскому регулятору. По его словам, Google своими действиями одновременно старается подчеркнуть свою растущую силу и убедить американское правительство, которое пока обладает гораздо большими возможностями, в своей лояльности. В условиях антироссийской истерии мишенью Вашингтона стали все связанные с нашей страной структуры, особенно завязанные на распространении информации. В свою очередь такие корпорации, как Google, — инструментами давления США.

«Поэтому говорить о том, что Google не поддерживает цензуру, как это делал ее официальный представитель, совсем некорректно. От того, что цензуру называют другими терминами, она цензурой быть не перестает. Поэтому российские компании должны быть защищены от нее на международном поле, которое во многом сейчас определяется именно Google», — добавил Сергей Простаков.

Эксперт отметил, что Роскомнадзор делает именно это, отстаивая свободу слова для российских СМИ. В возникшей ситуации ведомство оперативно решило возникшие вопросы, причем путем конструктивных переговоров, не ввязываясь в обмен жесткими заявлениями.