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Задушивший двухлетнего мальчика житель Кузбасса пойдет под суд
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    Задушивший двухлетнего мальчика житель Кузбасса пойдет под суд

    14:40  28 Ноября 2017
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    Задушивший двухлетнего мальчика житель Кузбасса пойдет под суд

    Новокузнецк, 28 ноября. Уголовное дело в отношении жителя Кемеровской области, который задушил малолетнего сына сожительницы, передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщают региональные источники со ссылкой на представителя в СУ СК РФ по Кемеровской области, 31-летний мужчина задушил двухлетнего мальчика в июне текущего года в Баумановском переулке, после чего написал предсмертную записку с объяснением мотивов совершенного преступления.

    Пресс-служба ведомства отмечает, что обвиняемого раздражали регулярные визиты родного отца к сыну сожительницы. Во время допроса фигурант дела признался сотрудникам охраны правопорядка, что ревновал свою женщину и ее ребенка к законному мужу. Психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Кемеровский областной суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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