Задушивший двухлетнего мальчика житель Кузбасса пойдет под суд

Новокузнецк, 28 ноября. Уголовное дело в отношении жителя Кемеровской области, который задушил малолетнего сына сожительницы, передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщают региональные источники со ссылкой на представителя в СУ СК РФ по Кемеровской области, 31-летний мужчина задушил двухлетнего мальчика в июне текущего года в Баумановском переулке, после чего написал предсмертную записку с объяснением мотивов совершенного преступления.

Пресс-служба ведомства отмечает, что обвиняемого раздражали регулярные визиты родного отца к сыну сожительницы. Во время допроса фигурант дела признался сотрудникам охраны правопорядка, что ревновал свою женщину и ее ребенка к законному мужу. Психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Кемеровский областной суд для дальнейшего рассмотрения по существу.