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Судно Черноморского флота «Донузслав» по пути из Сирии прошло Суэцкий канал
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    Судно Черноморского флота «Донузслав» по пути из Сирии прошло Суэцкий канал

    14:32  28 Ноября 2017
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    Судно Черноморского флота «Донузслав» по пути из Сирии прошло Суэцкий канал

    Порт-Саид, 28 ноября. Гидрографическое судно Черноморского флота «Донузлав» проследовало через Суэцкий канал по пути в Красное море.

    По сообщению министерства обороны России гидрографическое судно покинуло акваторию Средиземного моря и проследовало через Суэцкий канал для продолжения исследований в Красном море.

    Судно покинуло порт Севастополя 18 ноября текущего года для проведения комплексного океанографического исследования в Черном, Средиземном, Красном морях, а также в Аденском заливе в Индийском океане. Во время планового похода специалисты проведут все необходимые замеры и гидрометеорологические исследования.

    Судно Черноморского флота «Донузслав» по пути из Сирии прошло Суэцкий канал

    Автор: Алексей Громов
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    #вмф рф #средиземноморье #гидрография #суэцкий канал
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