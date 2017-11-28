Судно Черноморского флота «Донузслав» по пути из Сирии прошло Суэцкий канал

Порт-Саид, 28 ноября. Гидрографическое судно Черноморского флота «Донузлав» проследовало через Суэцкий канал по пути в Красное море.

По сообщению министерства обороны России гидрографическое судно покинуло акваторию Средиземного моря и проследовало через Суэцкий канал для продолжения исследований в Красном море.

Судно покинуло порт Севастополя 18 ноября текущего года для проведения комплексного океанографического исследования в Черном, Средиземном, Красном морях, а также в Аденском заливе в Индийском океане. Во время планового похода специалисты проведут все необходимые замеры и гидрометеорологические исследования.