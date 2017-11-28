СБУ обвинила Россию в работе по фальсификации выборов президента

Киев, 28 ноября. Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что Россия якобы ведет целенаправленную работу по «фальсификации выборов президента Украины», которые должны состояться в 2019 году. Об этом он заявил в ходе 8-го «Национального экспертного форума» в Киеве.

По его словам, на сегодняшний день основной угрозой для Украины является дестабилизация ситуации изнутри. Кононенко утверждает, что внешние силы пытаются изменить ситуацию на Украине «путем подкупа, путем договоренностей». По его мнению, в данный момент осуществляется целенаправленная работа по «фальсификации выборов президента Украины 2019 года».

Выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года. По данным опросов, в случае проведения голосования в настоящее время победителем первого тура стал бы нынешний президент Украины Петр Порошенко с 16% голосов.