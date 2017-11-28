В Киеве назвали заявление Польши о поддержке РФ «политическим шантажом»

Киев, 28 ноября. Заявление Варшавы о том, что в определенной ситуации Польша может отказаться от поддержки Украины в пользу России, является политическим шантажом. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

«Выглядит как некий ультиматум, политический шантаж. Условно говоря, не пойдете нам навстречу по некоторым вопросам, может произойти нечто очень для вас неприятное», — заявил Воля.

Он добавил, что речь, вероятно, идет о возможных уступках в контексте оценки действий украинской повстанческой армии во время Второй Мировой войны и об эксгумации захоронений польских солдат.

Политический эксперт отметил, что позиции Варшавы и Будапешта по этим вопросам достаточно схожи, хотя Польша традиционно делает акцент на истории, а Венгрия — на правах нацменьшинств и языке.

Напомним, ранее глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил о том, что Европейский союз скорее выступит с поддержкой России, а не Украины, если будет поставлен перед таким выбором.