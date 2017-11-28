САА уничтожила десять боевиков «Джебхат ан-Нусры» при столкновениях у Голанских высот
Эль-Кунейтра, 28 ноября. Правительственные войска Сирии продолжают штурм высоты Таль Бардая, захваченной боевиками «Джебхат ан-Нусры».
Военные источники в САР сообщают, что армия Сирии продолжает штурмовать господствующую высоту Таль Бардая, расположенную в районе Голанских высот. Ранее эта высота была захвачена отступившими боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).
В ходе столкновений, которые продолжаются более трех суток, армейцы уничтожили порядка десяти исламистов. Подразделения Сирийской арабской армии взяли под огневой контроль значительную часть района Магер аль-Маейр и намерены зачистить стратегически важную возвышенность от террористов.
1 Организация запрещена на территории РФ.