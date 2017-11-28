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САА уничтожила десять боевиков «Джебхат ан-Нусры» при столкновениях у Голанских высот
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    САА уничтожила десять боевиков «Джебхат ан-Нусры» при столкновениях у Голанских высот

    14:25  28 Ноября 2017
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    САА уничтожила десять боевиков «Джебхат ан-Нусры» при столкновениях у Голанских высот

    Эль-Кунейтра, 28 ноября. Правительственные войска Сирии продолжают штурм высоты Таль Бардая, захваченной боевиками «Джебхат ан-Нусры».

    Военные источники в САР сообщают, что армия Сирии продолжает штурмовать господствующую высоту Таль Бардая, расположенную в районе Голанских высот. Ранее эта высота была захвачена отступившими боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    В ходе столкновений, которые продолжаются более трех суток, армейцы уничтожили порядка десяти исламистов. Подразделения Сирийской арабской армии взяли под огневой контроль значительную часть района Магер аль-Маейр и намерены зачистить стратегически важную возвышенность от террористов.

    САА уничтожила десять боевиков «Джебхат ан-Нусры» при столкновениях у Голанских высот

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #саа #джебхат ан-нусра #голаны
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