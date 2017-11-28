В Госдуме рассказали, как РФ борется за участие наших спортсменов в Олимпиаде-2018

Комиссия Дениса Освальда Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировала результаты еще пятерых российских спортсменов на зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что федерация будет до конца защищать честь и достоинство лишенных олимпийских медалей биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, а все последние решения МОК являются срежиссированным спектаклем. Лишенная двух серебряных олимпийских медалей Вилухина назвала «жутким конвейером» все антироссийские решения комиссии Освальда. Россия все делает для того, чтобы защитить честь наших атлетов, и все разговоры, что спортивные чиновники якобы «бросили» олимпийцев, являются ложью, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, прославленная российская конькобежка, заслуженный мастер спорта РФ Светлана Журова.

«Сейчас пошел какой-то вал преследований наших спортсменов, — отметила Светлана Журова в комментарии Федеральному агентству новостей. — В связи с этим уже создан специальный пул адвокатов, который должен помогать нашим спортсменам, подвергшимся преследованиям. Сейчас по каждому случаю будет подан индивидуальный иск. Будут привлечены очень квалифицированные адвокаты, возможно, иностранцы, поскольку тут нужно очень хорошо разбираться в тонкостях этих дел. Первый иск будет по ситуации с Александром Легковым, там уже адвокаты работают».

Напомним, накануне МОК опубликовал мотивировочную часть решения по лишению лыжника Александра Легкова медалей сочинской Олимпиады.

«По Легкову могу объяснить, почему иск не подавали сразу, — отметила Журова. — Адвокаты начали работать немедленно, но мотивированное решение на 46 страницах появилось только в понедельник, и стало ясно, что именно предъявляют Александру. Поэтому по-настоящему адвокаты могут начать работать только сейчас».

По словам Светланы Журовой, резкие решения сегодня неуместны, поскольку российские власти думают в первую очередь о спортсменах, которые мечтают попасть на зимние Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«Спортсмены, несомненно, переживают — они хотят оказаться на Олимпиаде и хотят, чтобы решение относительно их судьбы было принято до Пхенчхана, чтобы с них сняли пожизненную дисквалификацию. Ряд наших спортсменов, попавших под обвинения МОК, продолжает участвовать в соревнованиях, поскольку их пожизненно дисквалифицировали только от участия в Олимпиадах. Это, конечно, очень «интересная» форма дисквалификации, но если сейчас начать действовать с кондачка, можно проиграть только из-за того, что не было хорошей подготовки к предъявлению иска. Тут, бывает, погонишься за скоростью и проиграешь из-за того, что был недостаточно подготовлен к процессу. Этого нужно избежать, тем более что ситуация очень непростая», — подчеркнула Светлана Журова.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Союз биатлонистов России выступил с поддержкой российских спортсменок, пожизненно отстраненных МОК от Олимпийских игр.