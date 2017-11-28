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Украина
Паника на Украине: Аваков испугался «огромной силы» ДНР и ЛНР
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    Паника на Украине: Аваков испугался «огромной силы» ДНР и ЛНР

    14:43  28 Ноября 2017
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    Паника на Украине: Аваков испугался «огромной силы» ДНР и ЛНР

    Киев, 28 ноября. Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что на вооружении ЛНР и ДНР находится больше танков и бронемашин, чем в британской армии.

    Выступая на форуме «Украина: в стремлении к равновесию», Аваков сообщил, что численность военных в республиках Донбасса составляет более 30 тысяч человек.

    «Военнослужащих — 35,5 тысяч, танков — 478, бронемашин — 848, артиллерийских систем и минометов — до 750-ти, реактивных систем залпового огня — 208, противотанковых средств — 363, средств ПВО — 419… Это больше, чем имеется на вооружении, например, в Великобритании», — цитирует министра издание «ПолитНавигатор».

    Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко подтвердил слова Авакова об «огромной силе» армий ДНР и ЛНР. Кононенко отметил, что данные разведки полностью совпадают с заявленной информацией.

    «Мы, действительно, сдерживаем на востоке огромную силу, которая готова в любой момент пойти дальше», — подчеркнул Кононенко.

    Ранее Аваков ответил на вопрос об участии в выборах президента Украины. По словам главы МВД Украины, он не собирается баллотироваться на выборы, однако он готов поддержать одного из кандидатов.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #украина #лнр #аваков
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