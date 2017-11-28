Молодежный парламент запустит блог о работе Госдумы РФ

Москва, 28 ноября. Молодежный парламент при Государственной думе России запускает блог на YouTube, в котором будет рассказывать о работе нижней палаты парламента страны, сообщила председатель Молодеженого парламента Мария Воропаева.

Блог будет носить название «Думающая молодежь». Его авторы будут рассказывать зрителям об обсуждаемых инициативах в парламенте, будут брать интервью у депутатов, а также представлять новости международных парламентов. Воропаева также отметила, что одной из частей блога станет обзор аккаунтов законодателей в Instagram за неделю.

«Блог позволит в неофициальной форме рассказать, что происходит в Госдуме, как молодежь может поучаствовать в деятельности Молодежного парламента, — цитирует ее RT, — а включения из регионов позволят рассказать ребятам на федеральном уровне о своих идеях».

Предполагается, что блог будет запущен уже в декабре. Каждый выпуск будет длиться около 30 минут. На данный момент проект ищет ведущего.

Ранее возможный кандидат в президенты России Екатерина Гордон заявила, что работать в Госдуме, которая существует в данный момент, ей было бы стыдно, пишет Ura.Ru.