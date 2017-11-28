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Сирия новости 28 ноября 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Даръа продолжаются бои между ИГ и ССА
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    Сирия новости 28 ноября 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Даръа продолжаются бои между ИГ и ССА

    16:30  28 Ноября 2017
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    Сирия новости 28 ноября 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Даръа продолжаются бои между ИГ и ССА

    Сирия, 28 ноября. ВКС РФ бьют по  позициям «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, в Даръа продолжаются столкновения между ИГ1 и ССА, бойцы «Хашд аш-Шааби» уничтожили шесть террористов ИГ в Киркуке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ атакуют «Ан-Нусру» в Алеппо, отбили атаку ИГ в районе Эс-Сухне.

    «Исламское государство»: атакует позиции «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: несет потери в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ на западе провинции Даръа.

    Сирия новости 28 ноября 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Даръа продолжаются бои между ИГ и ССА

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 28 ноября 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Даръа продолжаются бои между ИГ и ССА

    Артиллерия Сирийской арабкой армии (САА) наносит удары по опорным пунктам боевиков вооруженной оппозиции в районе Бейт Джинн. Об этом пишет информационное агентство Smart News Agency. С воздуха правительственные войска поддерживают ВВС Сирии.

    В Восточной Гуте продолжается противостояние между армией САР и незаконными вооруженными формированиями. Ранее сообщалось, что солдаты армии Баша Асада ведут артиллерийский обстрел зон дислокации антиправительственных группировок в окрестностях поселений Арбин, Дума, Мисраба, Хараста и Мадира.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 28 ноября 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Даръа продолжаются бои между ИГ и ССА

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжают наносить удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях поселений Рамла и  Расм Саяла на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает Smart News Agency. Напомним, в данной части региона правительственные войска под прикрытием авиации атакуют укрепрайоны «Тахрир аш-Шам» недалеко от города Ханассер.

    В нескольких поселениях провинции Алеппо началась кампанию по сбору пожертвований для жителей Восточной Гуты Дамаска, передает информационное агентство Smart News Agency.  

    Провинция Хомс

    Сирия новости 28 ноября 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Даръа продолжаются бои между ИГ и ССА

    Местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@NDhoms1), что Силы национальной обороны (NDF) заняли позиции в районе города Эс-Сухне на востоке провинции Хомс. Напомним, несколько дней назад террористы «Исламского государства»1 предприняли неудачную попытку контратаковать правительственные войска недалеко от стратегического населенного пункта. В результате боестолкновений солдаты Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали шестерых радикальных исламистов и уничтожили заминированный автомобиль.

    Воспользовавшись поражением ИГИЛовцев, бойцы САА провели ряд операций к северо-востоку от Эс-Сухне в районе населенных пунктов Аль-Хейль и Хамима. Сообщается о нескольких десятках уничтоженных боевиков.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 28 ноября 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Даръа продолжаются бои между ИГ и ССА

    В населенном пункте Ум Валад на востоке провинции Даръа прогремел взрыв, сообщает информационное агентство Almanar News. На данный момент подробности происшествия устанавливаются. Информации о пострадавших при взрыве мирных жителях не поступало.

    В западной части региона продолжаются боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Almanar News сообщает, что в районе бассейна реки Ярмук отмечаются взаимные артобстрелы между противниками.

    Провинция Хама

    Сирия новости 28 ноября 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Даръа продолжаются бои между ИГ и ССА

    ВКС РФ продолжают наносить удары по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Рахаджан на востоке провинции Хама. Об этом пишет информационное агентство Almanar News. Ранее сообщалось, что в результате эффективной работы российской авиации в северо-восточной части региона было уничтожено шесть исламистов «Тахрир аш-Шам», в том числе полевой командир.

    Одновременно с этим позиции «Ан-Нусры» атакуют боевики «Исламского государства». По данным местных источников бои между исламистами зафиксированы недалеко от населенного пункта Аштане.

    Ирак

    Сирия новости 28 ноября 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Даръа продолжаются бои между ИГ и ССА

    Турецкие самолеты продолжают летать над курдскими территориями в горах Асос, передает информационное агентство Alsumaria News. Ранее ВВС Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в этом районе провинции Сулеймания.

    Террористы «Исламского государства» атаковали расположения отрядов «Хашд аш-Шааби» в провинции Киркук, пишет Iraqi News. По данным информационного агентства, бойцам народного ополчения удалось отбить нападение исламистов. Кроме того, в результате боестолкновения было нейтрализовано шесть боевиков ИГИЛ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #даръа #хомс #киркук #сулеймания
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