В Совфеде рассказали о впечатлениях отдыхавших в Крыму украинцев

В течение 2017 года в Крыму отдохнуло более 800 тысяч граждан Украины. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. По словам чиновника, всего в этом году полуостров посетило более 5 миллионов туристов. Поступления в бюджет Крыма от курортно-туристической области увеличились практически на 10% по сравнению с 2016 годом.

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил популярность Крыма у украинцев.

«Нынешняя ситуация на Украине и ситуация в Крыму однозначно свидетельствуют в пользу Крыма. Украинцы приезжают в республику и видят разницу между Украиной и Крымом, видят, что ситуация в Крыму благоприятная, спокойная, видят национальное согласие не на словах, а на деле. Они чувствуют, что отношение к гражданам Украины, приезжающим в Крым, положительное и доброжелательное. Между прочим, это отношение они особо подчеркивают, что в их адрес нет никаких выпадов. Наоборот, они видят большой интерес к себе: крымчане интересуются, как у них дела. Как вы понимаете, эта информация передается от человека к человеку. Люди едут в Крым, потому что ранее неоднократно отдыхали здесь. Рост числа граждан, приезжающих в Крым на отдых, связан именно с этим», — сказал парламентарий.

Цеков напомнил, что многие украинские политики неодобрительно высказываются по поводу того, что украинцы едут в Крым и что ситуация в Крыму говорит не в пользу Украины.

«Недавно ознакомился с выступлением небезызвестного националиста Дмитрия Корчинского, который очень сетовал по поводу того, что в Крыму все хорошо. А надо, чтобы было плохо. Они озабочены проблемой, как сделать так, чтобы в Крыму было плохо, и тогда граждане Украины не будут приезжать в Крым. Но еще раз подчеркну, что ситуация в Крыму хорошая, а на Украине — плохая. Поэтому все больше и больше граждан Украины будут приезжать в Крым, будут приобретать здесь недвижимость. Я убежден в том, что пройдет время, и отношения между Украиной и Россией наладятся», — продолжает Сергей Цеков.

Кроме того, сенатор отметил, что действующая крымская власть делает все возможное, чтобы повысить туристическую привлекательность республики.

«Все, что происходит в Крыму, можно назвать инвестициями в туристический потенциал Крыма. Ведется строительство аэропорта, строится мост, трассы федерального и местного значения, ремонтируется инфраструктура, будут введены в строй две электростанции. Ведется огромная работа, которая несравнима с теми жалкими средствами, которые выделялись на развитие Крыма, когда он был в составе Украины. Если сравнить — это небо и земля. Я думаю, пройдет пять-десять лет, и Крым будет любимым местом отдыха», — подытожил Сергей Цеков.

Крым вошел в состав России в 2014 года по итогам референдума, за воссоединение полуострова с РФ проголосовало более 95% крымчан.