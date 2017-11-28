Киев хочет заставить ЕС и США раскошелиться, выдумав «российскую угрозу» из Белоруссии

Минск, 28 ноября. Киев променял добрососедские отношения с Минском на гарантии поддержки со стороны ЕС и США, придумав «российскую угрозу» с территории Белоруссии, пишет белорусский портал «Военно-политическое обозрение».

Украина с 2014 года «продает» Европе якобы существующую военную угрозу со стороны РФ. Все это время Киев получал «неплохие дивиденды» в виде поддержки со стороны Вашингтона и Брюсселя.

«Но почувствовав, что интерес кураторов к конфликту на Донбассе угасает, и Украина перестает играть столь значимую роль в «сдерживании Москвы», Киев решил придумать новую российскую угрозу – теперь с территории Белоруссии, чтобы вновь заставить раскошелиться своих покровителей», — отмечает эксперт Владимир Вуячич.

Он отметил, что намеренное раздувание угрозы вторжения российских военных из Белоруссии может стать сильным аргументом для отправки на Украину летального вооружения, о котором долгое время говорили в США. Таким образом Киев променял сотрудничество с Минском на финансовую помощь Евросоюза и оружие США.

Журналист предположил, что у южных границ Белоруссии могут появиться обученные в НАТО украинцы для защиты от «российской угрозы». Напомним, что ранее Минск подтвердил задержание в Белоруссии украинца Павла Шаройко, который подозревается в шпионаже в пользу Украины.