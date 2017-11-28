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Общество
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Политика
Киев хочет заставить ЕС и США раскошелиться, выдумав «российскую угрозу» из Белоруссии
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    Киев хочет заставить ЕС и США раскошелиться, выдумав «российскую угрозу» из Белоруссии

    14:32  28 Ноября 2017
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    Киев хочет заставить ЕС и США раскошелиться, выдумав «российскую угрозу» из Белоруссии

    Минск, 28 ноября. Киев променял добрососедские отношения с Минском на гарантии поддержки со стороны ЕС и США, придумав «российскую угрозу» с территории Белоруссии, пишет белорусский портал «Военно-политическое обозрение».  

    Украина с 2014 года «продает» Европе якобы существующую военную угрозу со стороны РФ. Все это время Киев получал «неплохие дивиденды» в виде поддержки со стороны Вашингтона и Брюсселя. 

    «Но почувствовав, что интерес кураторов к конфликту на Донбассе угасает, и Украина перестает играть столь значимую роль в «сдерживании Москвы», Киев решил придумать новую российскую угрозу – теперь с территории Белоруссии, чтобы вновь заставить раскошелиться своих покровителей», — отмечает эксперт Владимир Вуячич. 

    Он отметил, что намеренное раздувание угрозы вторжения российских военных из Белоруссии может стать сильным аргументом для отправки на Украину летального вооружения, о котором долгое время говорили в США. Таким образом Киев променял сотрудничество с Минском на финансовую помощь Евросоюза и оружие США.

    Киев хочет заставить ЕС и США раскошелиться, выдумав «российскую угрозу» из Белоруссии

    Журналист предположил, что у южных границ Белоруссии могут появиться обученные в НАТО украинцы для защиты от «российской угрозы». Напомним, что ранее Минск подтвердил задержание в Белоруссии украинца Павла Шаройко, который подозревается в шпионаже в пользу Украины.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #белоруссия #украина #ес
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