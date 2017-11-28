Россия может выдворить двух шведских дипломатов

Стокгольм, 28 ноября. Россия может выслать из страны двух дипломатов посольства Швеции в качестве ответа на действия Стокгольма, пишут СМИ.

Ряд информационный агентств, в частности зарубежные, сообщили о том, что Россия намерена выслать из страны двух шведских послов.

«Швеция приняла ряд мер, которые коснулись нескольких человек, — рассказывают источники TT, — и Россия выбрала эту ответную меру».

Советник-посланник Тубиас Лоренцон в свою очередь отказался комментировать текущую ситуацию. Он переадресовал этот вопрос журналистов в пресс-службу МИД Швеции в Стокгольме. Однако и там, и в российском посольстве ответить отказались, передает РИА Новости.

В конце октября шведский канал SVT обвинил российскую сторону в распространении вируса-вымогателя, который отправил миллионы электронных писем с ложных адресов известных компаний.