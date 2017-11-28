США уходят со сцены — эксперт о желании Трампа вернуть Донбасс Украине

Специальный посланник Государственного департамента Соединенных Штатов Курт Волкер в интервью журналистам рассказал, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула себе Донбасс. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я знаю, так как слышал это напрямую от президента, он хочет это сделать. Он хочет добиться мира, хочет, чтобы это (конфликт, — Прим. ФАН) разрешилось. Он желает увидеть, чтобы Украина вернула свою территорию. Это кристально ясно», — рассказал дипломат.

По словам Волкера, речь идет именно о возвращении Киеву территорий провозглашенных республик.

Туманные фразы

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что не стоит воспринимать слова американского чиновника буквально.

«По большому счету, а что он мог еще сказать? Только несколько туманных фраз на тему «будем отстаивать свои интересы». Тот же Волкер недавно заявил, что позиция США по Сирии остается неизменной. Дескать, мы не потерпим Асада у власти, и все такое прочее. Конечно, американцам не хочется ударить лицом в грязь. Но какова реальность сегодняшнего дня? А она такова, что, не сумев справиться с внутренней оппозицией и провести необходимые решения в экономике, Трамп переключился на внешнюю политику. Мол, хоть тут я буду «мачо». Но на международной арене у него вышло все еще более плачевно», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт заметил, что Россия в сирийском кризисе вышла всемирно признанным победителем. Более того, начала формироваться новая коалиция из России, заклятого врага Штатов — Ирана и Турции. Последнее совсем уж грустно для Вашингтона.

«Турция не формальный союзник, а член НАТО, опора США в регионе, и тут вдруг такая неудача. И сколько ни грозил Трамп Северной Корее, но ничего в итоге не вышло. Ким Чен Ын просто открыто рассмеялся в лицо Трампу. Вообще, инициатива уходит из-под ног США. Вот, например, Токио заявил, что будет вкладываться финансово в проект «Один пояс, один путь», предложенный Китаем. Просто Япония почувствовала неспособность Штатов защитить ее от Китая и решила договориться с Поднебесной. Да, по большому счету, предлагаемый Китаем проект сотрудничества намного интереснее, чем проект всепожирающей конкуренции. Просто раньше все боялись ослушаться США, а теперь не боятся. И какой тогда имеют смысл слова о желании Трампа вернуть Донбасс Украине? Донецк, Луганск и Киев рано или поздно договорятся, но на основе новых интересов и новых перспектив», — добавил Андрей Иванов.

В частности, по мнению эксперта, Москве и Киеву нужно договориться о сотрудничестве, чтобы участвовать в китайском проекте «Один пояс, один путь». Логика развития международных отношений говорит о том, что на постсоветском пространстве будут усиленно идти интеграционные процессы.

«Старые обиды забудутся, как бы странно это сегодня не звучало. Но при чем тут США? Они уходят со сцены. И мы видим, что они ничего уже и не могут, кроме как делать двусмысленные и весьма робкие заявления», — резюмировал Андрей Иванов.

Ожидания и реальность

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что ожидания США от России по большому счету известны — это выведение Украины из зоны влияния РФ, что, надо сказать, США почти удалось. Однако, когда Волкер говорит о последних переговорах с помощником российского президента Владиславом Сурковым как о шаге назад, нужно понимать, что любое подобное заявление в переговорах о судьбе Донбасса — это шаг вперед для ДНР и ЛНР. Они не желают возвращения под юрисдикцию Украины ни под каким предлогом.

«Если в Киеве не желают создавать правовое государство, то, видимо, никто в Донбассе особо расстраиваться по этому поводу не будет. Что касается Волкера, то список «пунктов-хотелок» США является, по сути, требованиями, с которыми можно соглашаться или не соглашаться. Но хотелось бы услышать от американской стороны и список уступок, на которые они могут пойти и заставить пойти своих киевских подопечных. Пока об этом публично не заявлялось. В чем с Волкером можно согласиться, так это в том, что по переговорам нет подвижек по причине того, что встреча Трампа и Путина на саммите АТЭС не состоялась. Действительно, прямой обмен мнениями лидеров двух стран, куда лучше и информативнее, нежели волкеровское «я лично слышал, чего хочет Трамп». Но, как известно, переговоры сорвала американская сторона, и проблем нагородили именно они», — рассказал Артем Журко.

К тому же, заметил эксперт, нужно понимать, что разговоры из уст Трампа о мире на Украине в контексте возврата Донбасса в украинскую юрисдикцию — дежурный набор дипломатических фраз. Их употребляют все подписанты и участники минского соглашения, даже американская сторона времен Обамы.

«Об этом же говорит постоянно и российская сторона. Поэтому делать из речи Трампа, которую слышал Волкер, нечто особенное не стоит. Другое дело, что Волкер умело расставляет акценты, превращая чужие слова в настоятельные требования. Трудно сказать, действительно ли они отражают настрой самого Трампа без его прямых переговоров с Путиным. Не исключено, что Волкер трактует как действительное собственное желаемое», — резюмировал Артем Журко.

Позиции совпадают

Политолог Юрий Якорь в комментарии ФАН напомнил, что все стороны конфликта, включая наблюдателей из нормандской четверки, подписали минские соглашения. Россия неоднократно заявляла свою приверженность этому документу.