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Общество
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Украина
В Киеве признали: Украина «не очень понимает, что делать с Донбассом»
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    В Киеве признали: Украина «не очень понимает, что делать с Донбассом»

    14:52  28 Ноября 2017
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    В Киеве признали: Украина «не очень понимает, что делать с Донбассом»

    Киев, 28 ноября. Несмотря на то, что до возвращения народных республик Донбасса в состав Украины в настоящий момент так же далеко, как и при начале гражданской войны на востоке Украины, украинское политическое сообщество вовсю строит планы о том, что же делать с населением Донбасса после его «неизбежного» возвращения.

    Каждая украинская партия предлагает свой проект того, как поступить с непокорными, отметил на пресс-конференции в Киеве директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

    «Украина пока не очень понимает, что делать с Донбассом, — признал киевский «политический маркетолог». — В политикуме идут большие дискуссии».

    Стоякин рассказал о законопроекте от украинской партии «Самопомощь», которая, как известно, считает своей идеологией «христианскую мораль и здравый смысл». «Здравый смысл» подсказывает партийцам, что жителей Донбасса необходимо после «реинтеграции» лишить избирательных прав.

    В Киеве признали: Украина «не очень понимает, что делать с Донбассом»

    Однако по этой «философии», отмечает Стоякин, получается, что никакой «российской агрессии» на Донбассе нет: «Если мы предлагаем лишать людей права голоса при возвращении в состав Украины, значит, мы подозреваем, что это они сами что-то не так делают».

    Между тем партия «Батькивщина» объявила, что намерена выступить с другим проектом, рассказал Стоякин.

    «Он будет называться не «О деоккупации», а «О прощении» — попросите у нас прощения, и мы, может быть, вас простим. Так что процесс идет», — объявил «политический маркетолог». 

    Напомним, как ранее сообщало Ura.ru, в Киеве считают, что в случае, если Донбасс присоединится к России, за ним могут последовать сразу пять регионов: Херсонская, Одесская, Харьковская, Закарпатская и Николаевская области. 

    Автор: Валентин Меликов
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