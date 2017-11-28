В Киеве признали: Украина «не очень понимает, что делать с Донбассом»

Киев, 28 ноября. Несмотря на то, что до возвращения народных республик Донбасса в состав Украины в настоящий момент так же далеко, как и при начале гражданской войны на востоке Украины, украинское политическое сообщество вовсю строит планы о том, что же делать с населением Донбасса после его «неизбежного» возвращения.

Каждая украинская партия предлагает свой проект того, как поступить с непокорными, отметил на пресс-конференции в Киеве директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

«Украина пока не очень понимает, что делать с Донбассом, — признал киевский «политический маркетолог». — В политикуме идут большие дискуссии».

Стоякин рассказал о законопроекте от украинской партии «Самопомощь», которая, как известно, считает своей идеологией «христианскую мораль и здравый смысл». «Здравый смысл» подсказывает партийцам, что жителей Донбасса необходимо после «реинтеграции» лишить избирательных прав.

Однако по этой «философии», отмечает Стоякин, получается, что никакой «российской агрессии» на Донбассе нет: «Если мы предлагаем лишать людей права голоса при возвращении в состав Украины, значит, мы подозреваем, что это они сами что-то не так делают».

Между тем партия «Батькивщина» объявила, что намерена выступить с другим проектом, рассказал Стоякин.

«Он будет называться не «О деоккупации», а «О прощении» — попросите у нас прощения, и мы, может быть, вас простим. Так что процесс идет», — объявил «политический маркетолог».

Напомним, как ранее сообщало Ura.ru, в Киеве считают, что в случае, если Донбасс присоединится к России, за ним могут последовать сразу пять регионов: Херсонская, Одесская, Харьковская, Закарпатская и Николаевская области.