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Новости Сирии
Появилась новая версия о происхождении договора между ИГИЛ и курдами
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    Появилась новая версия о происхождении договора между ИГИЛ и курдами

    14:22  28 Ноября 2017
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    Появилась новая версия о происхождении договора между ИГИЛ и курдами

    Хасака, 28 ноября. В новой версии соглашение между курдами и боевиками «Исламского государства»1 называют «вбросом» США.

    Ряд источников возможно курдского происхождения назвал опубликованный в Сети документ, якобы подписанный представителями террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и оппозиционных «Сирийских демократических сил», несомненным «фейком».

    Некоторые эксперты считают, что документ был подготовлен и опубликован американскими спецслужбами. Эти действия стали ответом на недавнее заявление представителей SDF о том, что курдское ополчение войдет в состав правительственных войск Сирии после стабилизации ситуации в стране. Это решение расходится с намерением Вашингтона использовать курдов для дестабилизации Сирии.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #игил #курды
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