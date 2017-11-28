Появилась новая версия о происхождении договора между ИГИЛ и курдами

Хасака, 28 ноября. В новой версии соглашение между курдами и боевиками «Исламского государства»1 называют «вбросом» США.

Ряд источников возможно курдского происхождения назвал опубликованный в Сети документ, якобы подписанный представителями террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и оппозиционных «Сирийских демократических сил», несомненным «фейком».

Некоторые эксперты считают, что документ был подготовлен и опубликован американскими спецслужбами. Эти действия стали ответом на недавнее заявление представителей SDF о том, что курдское ополчение войдет в состав правительственных войск Сирии после стабилизации ситуации в стране. Это решение расходится с намерением Вашингтона использовать курдов для дестабилизации Сирии.

The deal stipulates a cessation of hostilities between the two, including 'security act's in Hasakah, but ISIS could still wage attacks against forces not party to the deal (i.e. the regime), per the circulated document. #usual_caveats pic.twitter.com/JDRfSYNNvM — Hassan Hassan حَسَنْ (@hxhassan) November 27, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.