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ВКС РФ в Армении проводят полеты в условиях высокогорья
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    ВКС РФ в Армении проводят полеты в условиях высокогорья

    13:51  28 Ноября 2017
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    ВКС РФ в Армении проводят полеты в условиях высокогорья

    Москва, 28 ноября. Летчики российской авиабазы в Армении совершенствуют навыки полетов в условиях высокогорья, сообщает военное ведомство РФ.

    Летчики ВКС РФ на российской базе Эребуни в Армении отрабатывают полеты в сложных горных условиях. В течение месяца инженерно-технический персонал авиабазы подготовил транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 к эксплуатации в зимний период.

    Молодые пилоты под руководством опытных инструкторов прошли дополнительную подготовку к полетам в сложных метеорологических условиях в горной местности. Подготовка велась специалистами летного испытательного центра в Кабардино-Балкарии.

    На начальных этапах горной практики летчикам предстоит освоить навыки по взлету и висению, подлету к объекту и перемещению у земли, вертикальному снижению и посадке.

    ВКС РФ в Армении проводят полеты в условиях высокогорья

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #армения #высокогорье #эребуни
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