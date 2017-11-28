ВКС РФ в Армении проводят полеты в условиях высокогорья

Москва, 28 ноября. Летчики российской авиабазы в Армении совершенствуют навыки полетов в условиях высокогорья, сообщает военное ведомство РФ.

Летчики ВКС РФ на российской базе Эребуни в Армении отрабатывают полеты в сложных горных условиях. В течение месяца инженерно-технический персонал авиабазы подготовил транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 к эксплуатации в зимний период.

Молодые пилоты под руководством опытных инструкторов прошли дополнительную подготовку к полетам в сложных метеорологических условиях в горной местности. Подготовка велась специалистами летного испытательного центра в Кабардино-Балкарии.

На начальных этапах горной практики летчикам предстоит освоить навыки по взлету и висению, подлету к объекту и перемещению у земли, вертикальному снижению и посадке.