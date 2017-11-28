Названо главное слово года по версии онлайн-словаря Dictionary

Вашингтон, 28 ноября. Американский интернет-словарь Dictionary.com назвал слово «замешанный» (complicit) главным словом 2017 года, сообщается на официальном сайте словаря.

Официальное значение этого слова: «быть вовлеченным в незаконное или сомнительное действие в сговоре с другими лицами».

Отмечается, что частота использования слова «замешанный» в поисковых системах в 2017 году увеличилась в три раза по сравнению с показателями прошлого года. Впервые значением этого слова американцы заинтересовались после выступления актрисы Скарлетт Йоханссон в эфире ночного шоу Saturday Night Life. В скетче Йоханссон спародировала дочь президента США Иванку Трамп, которая рекламировала духи под названием Complicit.

На сайте словаря отмечается, что слово «замешанный» имеет исключительно негативное значение. Создатели Dictionary.com также связывают популярность слова с секс-скандалом, произошедшим в Голливуде, а также расследованием вмешательства РФ в президентские выборы США.