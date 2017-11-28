Минобороны РФ подтвердило перехват самолета-разведчика США над Черным морем

Москва, 28 ноября. Российский истребитель Су-30 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По данным ведомства 25 ноября над нейтральными водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, которая двигалась к государственной границе России.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных средств ПВО Южного военного округа. Сблизившись, российский истребитель облетел воздушный объект и визуально идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон», — говорится в сообщении.

Ранее в Пентагоне заявили, что российский истребитель Су-30 «небезопасно» перехватил американский самолет P-8A Poseidon над Черным морем. В ведомстве заявили, что американский самолет находился в международном воздушном пространстве и «не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны».