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Минобороны РФ подтвердило перехват самолета-разведчика США над Черным морем
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    Минобороны РФ подтвердило перехват самолета-разведчика США над Черным морем

    13:58  28 Ноября 2017
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    Минобороны РФ подтвердило перехват самолета-разведчика США над Черным морем

    Москва, 28 ноября. Российский истребитель Су-30 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

    По данным ведомства 25 ноября над нейтральными водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, которая двигалась к государственной границе России.

    «Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных средств ПВО Южного военного округа. Сблизившись, российский истребитель облетел воздушный объект и визуально идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон», — говорится в сообщении.

    Ранее в Пентагоне заявили, что российский истребитель Су-30 «небезопасно» перехватил американский самолет P-8A Poseidon над Черным морем. В ведомстве заявили, что американский самолет находился в международном воздушном пространстве и «не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны».

    Автор: Алексей Громов
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