Европейцы от нас устали: эксперт рассказал о провале Порошенко на саммите в Брюсселе

Киев, 28 ноября. Прошедший недавно в бельгийской столице саммит «Восточного партнерства» не принес для Киева ровным счетом ничего, но президент Украины Петр Порошенко пытается изображать очередную «перемогу» (победу — Прим.ред). Об этом заявил во вторник политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По словам эксперта, что касается результатов саммита для Украины, то их нет. Политолог отметил, что Порошенко разве что успел поздороваться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает «ПолитНавигатор».

«Порошенко приехал, а попиариться не на чем. Пожал руку Меркель. Это тоже было подано пресс-службой как серьезные переговоры, как всегда это подается. Но, на самом деле, саммит был ни о чем», — отметил он.

Корнейчук подчеркнул, что европейцы не хотят говорить с киевским руководством, поскольку «отдали Украине уже все, что хотели».

«Теперь они хотят, чтобы Украина вместе с Россией закончила войну в Донбассе, и они, наконец, сняли санкции, из-за которых они теряют миллиарды евро ежегодно», — заявил эксперт, добавив, что «они (европейцы — Прим.ред.) от Украины устали».

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам прошедшего в Брюсселе саммита «Восточного партнерства» стороны приняли декларацию, в которой «призвали мирно решать конфликты».