Басков объявил, что присоединился к «Команде Путина»

Москва, 28 ноября. Известнейший российский певец Николай Басков объявил о том, что присоединился к Putin Team. Сообщение об этом появилось на странице исполнителя в социальной сети Instagram.

Напомним, Putin Team был создан в начале ноября известным российским и американским хоккеистом Александром Овечкиным, чтобы «показать всем сильную и сплоченную Россию». С момента создания к Putin Team присоединилось большое количество знаменитых россиян — теперь вот и Николай Басков.

«Я безоговорочно поддерживаю и присоединяюсь к Putin Team, потому что горжусь нашей Родиной, нашей великой историей и культурой, нашими талантливыми людьми! И, конечно, нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным», — объявил Басков на своей странице Instagram.

Поклонники певца отметили, что он закрыл комментарии к этой своей записи, хотя обычно все желающие могут высказаться в его блоге.