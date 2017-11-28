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Басков объявил, что присоединился к «Команде Путина»
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    Басков объявил, что присоединился к «Команде Путина»

    14:00  28 Ноября 2017  /обновлено: 14:02  28 Ноября 2017
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    Басков объявил, что присоединился к «Команде Путина» и отключил комментарии

    Москва, 28 ноября. Известнейший российский певец Николай Басков объявил о том, что присоединился к Putin Team. Сообщение об этом появилось на странице исполнителя в социальной сети Instagram.

    Напомним, Putin Team был создан в начале ноября известным российским и американским хоккеистом Александром Овечкиным, чтобы «показать всем сильную и сплоченную Россию». С момента создания к Putin Team присоединилось большое количество знаменитых россиян — теперь вот и Николай Басков.

    «Я безоговорочно поддерживаю и присоединяюсь к Putin Team, потому что горжусь нашей Родиной, нашей великой историей и культурой, нашими талантливыми людьми! И, конечно, нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным», — объявил Басков на своей странице Instagram.

    Поклонники певца отметили, что он закрыл комментарии к этой своей записи, хотя обычно все желающие могут высказаться в его блоге.

     

    Я безоговорочно поддерживаю и присоединяюсь к Putin Team, потому что горжусь нашей Родиной, нашей великой историей и культурой, нашими талантливыми людьми! И, конечно, нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным. Потому что считаю – именно он сделал Россию сильной страной, с которой считается весь мир. Уважаю его за взвешенные и ответственные решения. Верю ему, потому что он делом доказывает свою любовь к нашей Родине! Я – в Putin Team! @putin__team #putinteam

    Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #басков
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