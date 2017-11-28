В СБУ заявили, что на Украине нет революционной ситуации: Люди банально устали

Киев, 28 ноября. В СБУ считают, что в настоящее время революционная ситуация на Украине не может возникнуть — сейчас украинцы уже не верят ни власти, ни оппозиции и хотят лишь безопасности. Об этом заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко в своем выступлении на форуме «Украина: в стремлении к равновесию» в Киеве.

«Революционной ситуации нет», — уверенно объявил замглавы СБУ.

Такая ситуация, по его словам, обусловлена тем, что «люди банально устали, они хотят спокойно и безопасно жить» и больше всего тревожатся о своем завтрашнем дне. В настоящее время простые украинцы не верят никому, «ни власти, ни оппозиции», и какого-то объединения для революционных действий ждать от них не приходится.

Напомним, за несколько лет после Евромайдана, ВВП Украины упал вдвое. При этом государственный долг вырос до невероятных 77 млрд долларов и составляет 88% от ВВП — как признают киевские экономисты, обслуживание одного только государственного долга практически парализовало украинскую экономику, и это даже без учета коммерческих долгов. В этих условиях значительная часть украинцев оказались лишены источников заработка — при том, что коммунальные расходы домохозяйств выросли в несколько раз.