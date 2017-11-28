Песков: Кремль продолжит защищать спортсменов РФ от обвинений в допинге

Москва, 28 ноября. Москва сделает все возможное, чтобы защитить спортсменов РФ от безосновательных обвинений в допинге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков отметил, что для защиты российских атлетов нужно задействовать все существующие средства.

«Вы знаете отношение Кремля к этим обвинениям (обвинениям в использовании допинга — прим. ФАН): они безосновательные, и мы не согласны с такими решениями», — цитирует ТАСС пресс-секретаря российского лидера.

Песков подчеркнул, что основная задача на данный момент — это продолжить реализовать активную, содержательную политику по отстаиванию интересов российских атлетов. Для этого, отметил пресс-секретарь Путина, будут использованы все доступные средства.

Напомним, ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет отобрал у России две золотые и две серебряные медали Олимпиады-2014. До этого Россия уже лишилась двух золотых медалей, выигранных бобслеистом Александром Зубковым, и таким образом потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи.