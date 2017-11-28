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Песков: Кремль продолжит защищать спортсменов РФ от обвинений в допинге
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    Песков: Кремль продолжит защищать спортсменов РФ от обвинений в допинге

    13:53  28 Ноября 2017
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    Песков: Кремль продолжит защищать спортсменов РФ от обвинений в допинге

    Москва, 28 ноября. Москва сделает все возможное, чтобы защитить спортсменов РФ от безосновательных обвинений в допинге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. 

    Песков отметил, что для защиты российских атлетов нужно задействовать все существующие средства.

    «Вы знаете отношение Кремля к этим обвинениям (обвинениям в использовании допинга — прим. ФАН): они безосновательные, и мы не согласны с такими решениями», — цитирует ТАСС пресс-секретаря российского лидера.

    Песков подчеркнул, что основная задача на данный момент — это продолжить реализовать активную, содержательную политику по отстаиванию  интересов российских атлетов. Для этого, отметил пресс-секретарь Путина, будут использованы все доступные средства. 

    Напомним, ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет отобрал у России две золотые и две серебряные медали Олимпиады-2014. До этого Россия уже лишилась двух золотых медалей, выигранных бобслеистом Александром Зубковым, и таким образом потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи.  

    Автор: Федор Веснин
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    #песков #мок #олимпиада #спортсмены
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