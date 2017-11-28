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Песков опроверг слухи об интервью Путина блогеру Дудю
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    Песков опроверг слухи об интервью Путина блогеру Дудю

    13:47  28 Ноября 2017  /обновлено: 13:48  28 Ноября 2017
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    Песков опроверг слухи об интервью Путина блогеру Дудю

    Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном интервью президента России Владимира Путина журналисту Юрию Дудю.

    Ранее СМИ распространили сообщения о том, что Путин якобы может встретиться с известным журналистом и блогером Юрием Дудем в рамках предвыборной кампании, если решит снова участвовать в президентских выборах.

    «Я особо не располагаю информацией о таких публикациях, поэтому ничего вам не могу сказать. Но эта информация не соответствует действительности», — цитирует пресс-секретаря агентство РИА Новости.

    На вопрос журналиста о том, ведутся ли разговоры на подобную тему, Песков также ответил отрицательно.

    Песков опроверг слухи об интервью Путина блогеру Дудю

    Юрий Дудь — российский спортивный журналист и видеоблогер. Главный редактор издания Sports.ru. В рамках своего шоу на YouTube-канале «вДудь» Юрий Дудь проводит интервью с российскими политиками, общественными деятелями, актерами и режиссерами. В частности, Дудь пообщался с Владимиром Жириновским, Алексеем Навальным, Владимиром Познером, Ильей Найшуллером, Иваном Дорном, Скриптонитом, Олегом Тиньковым и другими.

    Напомним, что Путин утвердил закон о налоговых льготах для участников программы реновации. 

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #песков #выборы-2018 #дудь
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