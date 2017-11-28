Песков опроверг слухи об интервью Путина блогеру Дудю

Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном интервью президента России Владимира Путина журналисту Юрию Дудю.

Ранее СМИ распространили сообщения о том, что Путин якобы может встретиться с известным журналистом и блогером Юрием Дудем в рамках предвыборной кампании, если решит снова участвовать в президентских выборах.

«Я особо не располагаю информацией о таких публикациях, поэтому ничего вам не могу сказать. Но эта информация не соответствует действительности», — цитирует пресс-секретаря агентство РИА Новости.

На вопрос журналиста о том, ведутся ли разговоры на подобную тему, Песков также ответил отрицательно.

Юрий Дудь — российский спортивный журналист и видеоблогер. Главный редактор издания Sports.ru. В рамках своего шоу на YouTube-канале «вДудь» Юрий Дудь проводит интервью с российскими политиками, общественными деятелями, актерами и режиссерами. В частности, Дудь пообщался с Владимиром Жириновским, Алексеем Навальным, Владимиром Познером, Ильей Найшуллером, Иваном Дорном, Скриптонитом, Олегом Тиньковым и другими.

Напомним, что Путин утвердил закон о налоговых льготах для участников программы реновации.