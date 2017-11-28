Путин назвал позитивными итоги реализации нацстратегии действий в интересах детей

Москва, 28 ноября. Итоги реализации нацстратегии действий в интересах детей можно назвать позитивными. Об этом во вторник заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам главы государства, данная стратегия приобрела общероссийский характер.

«По-другому, конечно, быть и не могло, потому что речь идет о детях, о будущем России… Могу уже сказать, что в целом итоги очень достойные, позитивные», — подчеркнул он на заседании координационного совета по реализации нацстратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

При этом президент призвал не останавливаться на достигнутом.

«Конечно же, нам надо идти дальше, безусловно, далеко еще не все сделано», — отметил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин предложил уже с января 2018 года ввести ежемесячные выплаты за первого ребенка.

Владимир Путин. Биография