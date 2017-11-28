Марков описал сценарий возвращения Донбасса на Украину

В Кремле выразили надежду на участие США в выполнении минских соглашений. По словам политолога Сергея Маркова, Россия ждет, когда Вашингтон наконец-то перестанет поддерживать политику государственного террора, проводимую Киевом, ведь только после смены этого режима Донбасс согласится вернуться в состав Украины.

Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что на данном этапе США «формально не против минских соглашений, но фактически — против», потому что не хотят выполнения их ключевой части.

«Минские соглашения предполагают смену режима в Киеве. Это то, на чем настаивает руководство ДНР и ЛНР, потому что оно не хочет, чтобы жители Донбасса стали жертвами массовых убийств и этнических чисток. Подчеркну, корень минских договоренностей — не противостояние Киева и Донбасса, а русофобский режим в Киеве, который ведет политику государственного терроризма против своих оппонентов. США закрывают глаза на этот режим, поскольку сами его создали и контролируют. Всем известно, что по всем ключевым вопросам Киев полностью зависит от Вашингтона и то, что Порошенко говорит в рамках нормандской четверки, — это американские слова его устами», — считает Сергей Марков.

По словам политолога, вопрос имплементации минских договоренностей завязан именно на этом. Смысл соглашений в том, что Донбасс соединится с Украиной. Однако такой сценарий возможен только при условии, что там произойдет политическая реформа.

«Донбасс не хочет попасть под власть, которая сейчас находится в Киеве. А спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер предлагает использовать пункт минских соглашений о передаче Киеву контроля над границей без проведения политической реформы. Иными словами, США хотят отдать Донбасс тем, кто называет себя правительством Украины. А проблема в том, что так называемое правительство Украины — это группа военных преступников и иностранных агентов, захвативших власть при поддержке западных спецслужб и внешних союзников. Этот факт России надо бы сделать публичным. А то мы все говорим о минских соглашениях, упуская их суть», — полагает Сергей Марков.

Эксперт отмечает, что в сегодняшнем заявлении Дмитрия Пескова указывается на то, что американцы должны пройти свою часть пути, то есть заставить Киев поменять режим для выполнения минских договоренностей.

«В какой-то момент смена режима в Киеве все-таки станет выгодна Вашингтону, потому что его поддержка — это высокие политические издержки, которые сейчас несут США. Невозможно вечно поддерживать террористов», — уверен Сергей Марков.

Напомним, сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что президент США Дональд Трамп «хочет, чтобы Украина вернула назад свою территорию».

По словам Дмитрия Пескова, «Россия видит конструктив в попытках каким-то образом реанимировать процесс имплементации минских договоренностей».

«Мы рассчитываем, что США здесь тоже свою долю пути пройдут. Потому что без этого координация будет практически невозможна», — цитирует пресс-секретаря российского президента «Газета.ru».