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Политика
Песков затруднился оценить роль Сети для «главного кандидата» на выборах-2018
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    Песков затруднился оценить роль Сети для «главного кандидата» на выборах-2018

    15:10  28 Ноября 2017
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    Песков затруднился оценить роль Сети для «главного кандидата» на выборах-2018

    Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить, будет ли интересен Интернет кандидату от Кремля на выборах-2018.

    Пескова попросили рассказать, будет ли интересен Интернет «главному кандидату» на выборах президента в 2018 году — то есть кандидату от власти.

    Представитель Кремля отметил, что не может прокомментировать этот вопрос журналистов.

    «Кандидата от власти пока нет, — объяснил он, — ни главного, ни второстепенного, поэтому не могу ответить на ваш вопрос».

    Песков затруднился оценить роль Сети для «главного кандидата» на выборах-2018

    Отметим, действующий президент России Владимир Путин до сих пор не дал ответ, будет ли он участвовать на выборах в 2018 году. Ранее Песков опроверг информацию о возможном интервью Путина известному влогеру Юрию Дудю в рамках своей предвыборной кампании. Представитель Кремля констатировал, что информация не соответствует действительности.

    Автор: Катерина Тимошенская
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