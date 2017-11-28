Песков затруднился оценить роль Сети для «главного кандидата» на выборах-2018

Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить, будет ли интересен Интернет кандидату от Кремля на выборах-2018.

Пескова попросили рассказать, будет ли интересен Интернет «главному кандидату» на выборах президента в 2018 году — то есть кандидату от власти.

Представитель Кремля отметил, что не может прокомментировать этот вопрос журналистов.

«Кандидата от власти пока нет, — объяснил он, — ни главного, ни второстепенного, поэтому не могу ответить на ваш вопрос».

Отметим, действующий президент России Владимир Путин до сих пор не дал ответ, будет ли он участвовать на выборах в 2018 году. Ранее Песков опроверг информацию о возможном интервью Путина известному влогеру Юрию Дудю в рамках своей предвыборной кампании. Представитель Кремля констатировал, что информация не соответствует действительности.