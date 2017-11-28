Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Журналистов из РФ задержали в аэропорту и депортируют из Молдавии
Украина
«Денег у россиян много»: в Киеве пожаловались на ограниченное действие санкций
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Денег у россиян много»: в Киеве пожаловались на ограниченное действие санкций

    16:04  28 Ноября 2017
    56

    «Денег у россиян много»: в Киеве пожаловались на ограниченное действие санкций

    Киев, 28 ноября. Россия обладает достаточными средствами для проведения военной модернизации, несмотря на санкции Запада. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко рассказал, как ограничительные меры отразились на военной мощи РФ.

    В эфире телеканала NewsOne Литвиненко заявил, что санкции якобы привели к ограничению российских программ, в том числе по созданию нового истребителя пятого поколения, бронеплатформы и нового танка.

    «Однако денег на модернизацию и разворачивание подразделений возле границ Украины у россиян много. Фактор широкомасштабной операции остается», — считает Литвиненко.

    Напомним, в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. В сентябре президент РФ Владимир Путин поддержал идею отправки в регион миротворцев для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.

    «Денег у россиян много»: в Киеве пожаловались на ограниченное действие санкций

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #донбасс #украина #литвиненко
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть