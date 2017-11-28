«Денег у россиян много»: в Киеве пожаловались на ограниченное действие санкций

Киев, 28 ноября. Россия обладает достаточными средствами для проведения военной модернизации, несмотря на санкции Запада. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко рассказал, как ограничительные меры отразились на военной мощи РФ.

В эфире телеканала NewsOne Литвиненко заявил, что санкции якобы привели к ограничению российских программ, в том числе по созданию нового истребителя пятого поколения, бронеплатформы и нового танка.

«Однако денег на модернизацию и разворачивание подразделений возле границ Украины у россиян много. Фактор широкомасштабной операции остается», — считает Литвиненко.

Напомним, в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. В сентябре президент РФ Владимир Путин поддержал идею отправки в регион миротворцев для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.