Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Суд взвесит два миллиона долларов, переданных Сечиным Улюкаеву
Новости Сирии
Постпред РФ Бородавкин считает верным решением приезд делегации Дамаска в Женеву
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Постпред РФ Бородавкин считает верным решением приезд делегации Дамаска в Женеву

    13:44  28 Ноября 2017
    201

    Постпред РФ Бородавкин считает верным решением приезд делегации Дамаска в Женеву

    Женева, 28 ноября. Постпред России при штаб-квартире ООН в Женеве Алексей Бородавкин назвал позитивным решением приезд делегации Дамаска на восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве. 

    Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил ранее, что делегация правительства Сирии прибудет в Женеву 29 ноября. Ожидалось, что представители Дамаска приедут раньше — 27 ноября. По словам российского дипломата Алексея Бородавкина, участие правительства в переговорах является правильным решением. 

    «Очень хорошо, что они приедут, потому что это позволит представителям Дамаска высказать здесь свою точку зрения и дать соответствующую оценку. Это верное и правильное решение», — отметил постпред РФ в женевском офисе ООН. 

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на межсирийских переговорах в Женеве участие всех сторон конфликта является залогом жизнеспособности будущих соглашений. В Кремле диалог по Сирии назвали сложным и кропотливым.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #бородавкин #женева
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть