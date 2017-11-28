Постпред РФ Бородавкин считает верным решением приезд делегации Дамаска в Женеву

Женева, 28 ноября. Постпред России при штаб-квартире ООН в Женеве Алексей Бородавкин назвал позитивным решением приезд делегации Дамаска на восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил ранее, что делегация правительства Сирии прибудет в Женеву 29 ноября. Ожидалось, что представители Дамаска приедут раньше — 27 ноября. По словам российского дипломата Алексея Бородавкина, участие правительства в переговорах является правильным решением.

«Очень хорошо, что они приедут, потому что это позволит представителям Дамаска высказать здесь свою точку зрения и дать соответствующую оценку. Это верное и правильное решение», — отметил постпред РФ в женевском офисе ООН.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на межсирийских переговорах в Женеве участие всех сторон конфликта является залогом жизнеспособности будущих соглашений. В Кремле диалог по Сирии назвали сложным и кропотливым.