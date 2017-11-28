Путин встретится с новым президентом Киргизии в среду в Москве

Москва, 28 ноября. Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в среду новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прибудет в Москву, где состоятся переговоры Жээнбекова с президентом Владимиром Путиным. Посещение Москвы станет первой зарубежной поездкой Жээнбекова на своем посту.

Как рассказал Песков, в ходе переговоров Путина и Жээнбекова «планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества». Будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической, торговой, военной и культурной областях.

Кроме того, президенты обменяются мнениями по поводу интеграционных процессов, которые в настоящее время идут на евразийском экономическом и политическом пространстве в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков вступил на пост президента Киргизии 24 ноября, победив на состоявшихся 15 октября выборах в первом туре — он набрал около 55% голосов. Жээнбеков сразу же подтвердил приверженность курсу предыдущего киргизского президента Алмазбека Атамбаева и заявил о готовности углублять стратегическое партнерство с Россией.