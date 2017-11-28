У Кремля пока нет ни главного, ни второстепенного кандидата в президенты — Песков

Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировал вопрос о том, насколько будет интересен Интернет как площадка для кандидата в президенты от власти. Он подчеркнул, что кандидата пока нет.

Президентские выборы намечены на март 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Действующий президент России Владимир Путин пока оставил без ответа вопрос о возможном участии в выборах.

«Кандидата от власти пока нет, ни главного, ни второстепенного, поэтому не могу ответить на ваш вопрос», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, интересен ли Кремлю Интернет как площадка для присуствия кандидата.

Напомним, Путин во время общения с журналистами на саммите АТЭС сообщил, что вернется к вопросу о выборах, когда «время придет».