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У Кремля пока нет ни главного, ни второстепенного кандидата в президенты — Песков
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    У Кремля пока нет ни главного, ни второстепенного кандидата в президенты — Песков

    15:09  28 Ноября 2017
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    У Кремля пока нет ни главного, ни второстепенного кандидата в президенты — Песков

    Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировал вопрос о том, насколько будет интересен Интернет как площадка для кандидата в президенты от власти. Он подчеркнул, что кандидата пока нет. 

    Президентские выборы намечены на март 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Действующий президент России Владимир Путин пока оставил без ответа вопрос о возможном участии в выборах.

    «Кандидата от власти пока нет, ни главного, ни второстепенного, поэтому не могу ответить на ваш вопрос», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, интересен ли Кремлю Интернет как площадка для присуствия кандидата. 

    Напомним, Путин во время общения с журналистами на саммите АТЭС сообщил, что вернется к вопросу о выборах, когда «время придет». 

    У Кремля пока нет ни главного, ни второстепенного кандидата в президенты — Песков

    Автор: Ирина Селезнева
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    #песков #кремль #выборы-2018
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