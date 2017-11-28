Путин встретится с генсеком ОДКБ 28 ноября — Песков

Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин встретится с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрием Хачатуровым во вторник, 28 ноября.

«Президент примет генерального секретаря ОДКБ Хачатурова», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

Он также напомнил, что в грядущий четверг в Минске запланировано заседание совета коллективной безопасности.

ОДКБ — региональная международная организация, целями которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов».

Ранее Песков рассказал о встрече Путина с министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что 2017 год является годом экологии, поэтому Путин проявляет «живой интерес» к подобным вопросам. В ходе переговоров затронут целый комплекс вопросов, связанных с острыми вопросами экологии.