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Путин встретится с генсеком ОДКБ 28 ноября — Песков
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    Путин встретится с генсеком ОДКБ 28 ноября — Песков

    13:34  28 Ноября 2017
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    Путин встретится с генсеком ОДКБ 28 ноября — Песков

    Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин встретится с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрием Хачатуровым во вторник, 28 ноября.

    «Президент примет генерального секретаря ОДКБ Хачатурова», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

    Он также напомнил, что в грядущий четверг в Минске запланировано заседание совета коллективной безопасности.

    ОДКБ — региональная международная организация, целями которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов».

    Ранее Песков рассказал о встрече Путина с министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что 2017 год является годом экологии, поэтому Путин проявляет «живой интерес» к подобным вопросам. В ходе переговоров затронут целый комплекс вопросов, связанных с острыми вопросами экологии.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #песков #одкб
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