Выпускать будут сразу с белым флагом: украинцы высмеяли «сверхмощный» БТР Порошенко

Киев, 28 ноября. Президент Украины Петр Порошенко похвастался выпуском нового «свермощного БТР» по стандартам НАТО. Сообщение и фото военной машины появились на его официальных аккаунтах в соцсетях.

Однако украинцы в комментариях высмеяли Порошенко, не разделив его гордости.

Новий український БТР-4МВ1 – надпотужна військова машина, модернізована у відповідності до останніх тенденцій бронетехніки НАТО.



Розробка фахівців @ukroboronprom – принципово новий рівень військової техніки для ЗСУ.



#НоваАрмія pic.twitter.com/6FmeMItpvF — Петро Порошенко (@poroshenko) November 28, 2017

«Смотрю корпус склепали? Чтоб швы не разошлись? Что ли», — поинтересовались в ответах к записи украинского лидера в Twitter. Предположили микроблогеры, что «свермощный БТР» будут выпускать сразу с белым флагом и черенком от лопаты вместо пулемета.

Смотрю корпус склепали? Чтоб швы не разошлись? Что ли. — Alex (@kirsamov) November 28, 2017

Поэтому выпускается сразу с белым флагом. — Zakkum (@Ergul_2000) November 28, 2017

https://t.co/gar1hp6Z0W У него тоже черенок от лопаты вместо пулемёта? — Венедикт Алексеев (@prostovenya) November 28, 2017

Прошлись пользователи и по оптике «сверхмощного» БТР, заявив о сходстве с фарами советского грузовика. Именно из-за таких фар, по мнению Павла Евтушенко, военную машину «забракуют» в НАТО. Он напомнил Порошенко, что по стандартам альянса у БТР должен быть светодиодный свет.

Еще один участник обсуждения поспешил расстроить Порошенко, заявив, что он со своим БТР в НАТО «не уперся». По его мнению, «если бы дело стояло в цене, то НАТО уже на китайских танках каталось бы». «с вашим хламом там делать нечего», — добавил он.

Пётр Ляксеич, да в дупу вы уперлись со своим БТР в НАТО. Если бы дело стояло в цене, то НАТО уже на китайских танках каталось бы. Там все заказы уже попилены и с вашим хламом там делать нечего — Кот из Москвы (@20lex01) November 28, 2017

В Facebook на пост Порошенко ответили лаконичным вопрос о том, «не стыдно ли ему». Кроме того, украинцы указали ему и на упадок, в котором находятся оборонные предприятия страны.