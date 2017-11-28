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Общество
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Украина
Выпускать будут сразу с белым флагом: украинцы высмеяли «сверхмощный» БТР Порошенко
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    Выпускать будут сразу с белым флагом: украинцы высмеяли «сверхмощный» БТР Порошенко

    14:04  28 Ноября 2017
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    Выпускать будут сразу с белым флагом: украинцы высмеяли «сверхмощный» БТР Порошенко

    Киев, 28 ноября. Президент Украины Петр Порошенко похвастался выпуском нового «свермощного БТР» по стандартам НАТО. Сообщение и фото военной машины появились на его официальных аккаунтах в соцсетях.

    Однако украинцы в комментариях высмеяли Порошенко, не разделив его гордости.  

    «Смотрю корпус склепали? Чтоб швы не разошлись? Что ли», — поинтересовались в ответах к записи украинского лидера в Twitter. Предположили микроблогеры, что «свермощный БТР» будут выпускать сразу с белым флагом и черенком от лопаты вместо пулемета.

    Прошлись пользователи и по оптике «сверхмощного» БТР, заявив о сходстве с фарами советского грузовика. Именно из-за таких фар, по мнению Павла Евтушенко, военную машину «забракуют» в НАТО. Он напомнил Порошенко, что по стандартам альянса у БТР должен быть светодиодный свет.

    Выпускать будут сразу с белым флагом: украинцы высмеяли «сверхмощный» БТР Порошенко

    Еще один участник обсуждения поспешил расстроить Порошенко, заявив, что он со своим БТР в НАТО «не уперся».  По его мнению, «если бы дело стояло в цене, то НАТО уже на китайских танках каталось бы». «с вашим хламом там делать нечего», — добавил он.

    В Facebook на пост Порошенко ответили лаконичным вопрос о том, «не стыдно ли ему». Кроме того, украинцы указали ему и на упадок, в котором находятся оборонные предприятия страны. 

    Выпускать будут сразу с белым флагом: украинцы высмеяли «сверхмощный» БТР Порошенко

    Выпускать будут сразу с белым флагом: украинцы высмеяли «сверхмощный» БТР Порошенко

     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #порошенко #бтр #пользователи
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