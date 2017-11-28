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Общество
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Украина
«Дай им оружие —  тут же побегут»: военный эксперт объяснил, зачем США поддерживают Украину
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    «Дай им оружие —  тут же побегут»: военный эксперт объяснил, зачем США поддерживают Украину

    13:29  28 Ноября 2017
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    «Дай им оружие —  тут же побегут»: военный эксперт объяснил, зачем США поддерживают Украину

    Москва, 28 ноября. Вашингтон помогает Киеву, чтобы с его помощью давить на Россию. Так считает военный эксперт Олег Жданов.

    При этом, по его словам, США не заинтересованы в привлечении для этих целей НАТО, так как члены альянса не хотят открытого конфликта с Москвой.

    «Другое дело Украина. Им дай оружие, и они тут же побегут», — заявил Жданов в эфире украинского телевидения.

    Он добавил, что выбор пал на Украину еще и потому, что США нужен партнер в Восточной Европе, который не является членом НАТО.

    Напомним, ранее глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянсу остается смириться с решением Турции о закупке у России ЗРК С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, оскорбился учениями НАТО в Норвегии, на которых на стенд с мишенями была помещено изображение Ататюрка, передает Ura.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #украина #нато #жданов
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