Москва, 28 ноября. Вашингтон помогает Киеву, чтобы с его помощью давить на Россию. Так считает военный эксперт Олег Жданов.

При этом, по его словам, США не заинтересованы в привлечении для этих целей НАТО, так как члены альянса не хотят открытого конфликта с Москвой.

«Другое дело Украина. Им дай оружие, и они тут же побегут», — заявил Жданов в эфире украинского телевидения.

Он добавил, что выбор пал на Украину еще и потому, что США нужен партнер в Восточной Европе, который не является членом НАТО.

Напомним, ранее глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянсу остается смириться с решением Турции о закупке у России ЗРК С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, оскорбился учениями НАТО в Норвегии, на которых на стенд с мишенями была помещено изображение Ататюрка, передает Ura.ru.