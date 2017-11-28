Песков: Женевский процесс по Сирии должен быть максимально инклюзивным

Москва, 28 ноября. Москва настаивает на том, что женевский процесс урегулирования в Сирии должен быть максимально инклюзивным. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле считают женевский процесс основополагающим для урегулирования.

«Мы считаем, что, конечно, женевский процесс — основополагающий в целях политического урегулирования, должен быть максимально инклюзивным», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, что представители Дамаска будут отсутствовать на следующем раунде переговоров в Женеве.

По его словам, участие всех возможных сторон в переговорах является «залогом жизнеспособности тех договоренностей, которые предстоит достигнуть».

«Это очень сложный, кропотливый процесс, — отметил Песков, — поэтому мы все наблюдаем и ждем».

Сегодня в Женеве начинается очередной раунд межсирийских переговоров, который в этот раз будет проходить без участия представителей правительства Сирии. Переговоры будут продолжаться до 1 декабря, а их основным итогом, как предполагается, должно стать официальное признание объединенной делегации от сирийской умеренной оппозиции, которая была сформирована в ходе переговоров в Эр-Рияде.