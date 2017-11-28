Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Песков: Женевский процесс по Сирии должен быть максимально инклюзивным
Новости Сирии
Песков: Женевский процесс по Сирии должен быть максимально инклюзивным
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков: Женевский процесс по Сирии должен быть максимально инклюзивным

    13:25  28 Ноября 2017
    36

    Песков: Женевский процесс по Сирии должен быть максимально инклюзивным

    Москва, 28 ноября. Москва настаивает на том, что женевский процесс урегулирования в Сирии должен быть максимально инклюзивным. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле считают женевский процесс основополагающим для урегулирования.

    «Мы считаем, что, конечно, женевский процесс — основополагающий в целях политического урегулирования, должен быть максимально инклюзивным», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, что представители Дамаска будут отсутствовать на следующем раунде переговоров в Женеве.

    По его словам, участие всех возможных сторон в переговорах является «залогом жизнеспособности тех договоренностей, которые предстоит достигнуть».

    Песков: Женевский процесс по Сирии должен быть максимально инклюзивным

    «Это очень сложный, кропотливый процесс, — отметил Песков, — поэтому мы все наблюдаем и ждем».

    Сегодня в Женеве начинается очередной раунд межсирийских переговоров, который в этот раз будет проходить без участия представителей правительства Сирии. Переговоры будут продолжаться до 1 декабря, а их основным итогом, как предполагается, должно стать официальное признание объединенной делегации от сирийской умеренной оппозиции, которая была сформирована в ходе переговоров в Эр-Рияде.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #песков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть