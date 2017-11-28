Москва, 28 ноября. Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложит президенту России Владимиру Путину об итогах работы компании за уходящий год, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Песков анонсировал встречу Путина и Миллера во вторник, 28 ноября.

«Будет публичная встреча с руководителем «Газпрома» Миллером, — констатировал представитель Кремля. — Миллер будет полноформатно докладывать президенту по предварительным итогам года и по перспективным планам на 2018 год».

Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин и Миллер заранее договорились об этой встрече.

23 ноября в «Газпроме» отчитались о результатах работы по строительству газопровода «Турецкий поток». С мая этого года российские рабочие протянули 520 километров газопровода по двум ниткам.

Напомним, газопровод «Турецкий поток» должен пройти из Краснодарского края в Турцию по дну Черного моря.