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Миллер доложит Путину об итогах работы «Газпрома» за год — Песков
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    Миллер доложит Путину об итогах работы «Газпрома» за год — Песков

    13:20  28 Ноября 2017
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    Миллер доложит Путину об итогах работы «Газпрома» за год — Песков

    Москва, 28 ноября. Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложит президенту России Владимиру Путину об итогах работы компании за уходящий год, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

    Песков анонсировал встречу Путина и Миллера во вторник, 28 ноября.

    «Будет публичная встреча с руководителем «Газпрома» Миллером, — констатировал представитель Кремля. — Миллер будет полноформатно докладывать президенту по предварительным итогам года и по перспективным планам на 2018 год».

    Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин и Миллер заранее договорились об этой встрече.

    Миллер доложит Путину об итогах работы «Газпрома» за год — Песков

    23 ноября в «Газпроме» отчитались о результатах работы по строительству газопровода «Турецкий поток». С мая этого года российские рабочие протянули 520 километров газопровода по двум ниткам.

    Напомним, газопровод «Турецкий поток» должен пройти из Краснодарского края в Турцию по дну Черного моря.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #песков #миллер #газпром #2017 #2018 #итоги
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