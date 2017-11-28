В Госдуме подтвердили, что Родченков мог сфальсифицировать допинговые пробы

Фигурант уголовного дела в России, информатор WADA Григорий Родченков уже после бегства в США мог через удаленный доступ подключаться к базе данных российских спортсменов, чтобы совершать манипуляции с результатами тестирования, заявили в Следственном комитете РФ. Это могло быть сделано «с целью создания ложных доказательств» якобы наличия в России некой «государственной» системы использования допинга, считают в СКР. С этой точкой зрения согласна первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, прославленная российская конькобежка, заслуженный мастер спорта РФ Светлана Журова.

«Не сомневаюсь, что у Родченкова могла быть такая возможность, — отметила Светлана Журова в комментарии Федеральному агентству новостей. — Этот человек мог сфальсифицировать все, что угодно, поскольку он является профессионалом высочайшего уровня».

По словам первого зампреда комитета Госдумы, Родченков знал всю эту «кухню» досконально, что создавало ему практически неограниченные возможности для различных манипуляций.

«Этот человек мог сделать все — как сфальсифицировать, так и уничтожить какие-либо данные. Он в этом великолепно разбирался, это была его «епархия». И он мог это делать в угоду одной стороне, другой стороне — в зависимости от того, кто ему сделает заказ, или даже, возможно, исходя из каких-то своих убеждений», — подчеркнула Светлана Журова.

Как сообщает «Газета.ру», во вторник со слов официального представителя СК РФ Светланы Петренко стало известно, что следователи получили доказательства уязвимости базы Московской антидопинговой лаборатории, а также о том, что Григорий Родченков и другие фигуранты дела о мошенничестве имели возможность работать с базой путем удаленного доступа. По мнению следствия, сам Родченков мог это делать как во время пребывания в Москве, так и после своего отъезда в США.

«Об уязвимости базы также было известно представителям WADA, которые еще до 2014 года указывали Родченкову о имеющихся недостатках и о необходимости блокировки удаленного доступа», — отметила Петренко.

Следственный комитет РФ считает, что Родченков и его подельники, обладающие правами доступа к базе и результатам тестирования российских спортсменов, имели возможность вплоть до июня 2016 года бесконтрольно изменять данные с целью создания ложных доказательств.

В СКР заявили о готовности представить WADA и Международному олимпийскому комитету (МОК) «доказательства таких манипуляций».

Напомним, в 2016 году Родченков рассказал газете New York Times, что как минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, якобы были частью некой «допинговой программы» РФ. «Программа» якобы имела своей целью обеспечить доминирование российских спортсменов на домашних Играх.

Россия эту информацию неоднократно опровергала, однако МОК пошел на поводу у Родченкова и аннулировал результаты ряда российских спортсменов, в том числе на Олимпийских играх в Сочи, в результате чего Россия формально потеряла первенство в неофициальном командном зачете Игр-2014.