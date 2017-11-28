Песков призвал не спешить с выводами о ситуации на космодроме «Восточный»

Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нештатную ситуацию, возникшую в ходе второго запуска космодрома «Восточный».

В частности, Песков призвал не спешить с выводами.

«Я не располагаю информацией, не думаю, что есть детальная информация о том, что именно произошло, по какой причине. Поэтому пока я не спешил бы, еще чуть-чуть набрался бы терпения», — цитирует пресс-секретаря агентство РИА Новости.

Песков также подчеркнул, что в Кремле ждут информации от соответствующих ведомств, в том числе от государственной корпорации Роскосмос.

Ранее стало известно, что запущенный с «Восточного» спутник «Метеор-М» не вышел на расчетную орбиту. Напомним, что 28 ноября с космодрома «Восточный» была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая должна была доставить орбиту 19 спутников, принадлежащих разным странам. В Роскосмосе сообщили о потере связи с запущенным накануне метеорологическим спутником «Метеор-М» №2–1.