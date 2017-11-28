Сирия помнит своих героев: ФАН побывал на мероприятиях, посвященных памяти Иссама Захреддина

Вчера был сороковой день со дня гибели Иссама Захреддина. К этой дате на друзских территориях Сирии прошли поминальные мероприятия. На некоторых из них удалось побывать корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Иссам Захреддин происходил из провинции Эс-Сувейда и был друзом по национальности. Мировую известность он получил как командир 104-й бригады Республиканской гвардии Сирии, которая под его руководством в одиночку более трех лет держала оборону в окруженном террористами «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ) Дейр-эз-Зоре. После деблокирования города генерал ушел в непродолжительный отпуск и вскоре снова вернулся на передовую. 18 октября стало известно, что автомобиль, в котором находился Иссам Захреддин, подорвался на мине.

Но Сирия помнит своих героев. Вчера было объявлено о присвоении 104-ой бригаде Республиканской Гвардии имени Иссама Захреддина, этим же именем была названа и улица на востоке города Джарамана провинции Дамаск.

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На церемонии в Джарамане один из сирийских военных выступил с речью:

«Невозможно найти правильных слов для того, чтобы передать все, что происходит в наших сердцах, чтобы описать всю ту благодарность нашим родным людям. Жителям Джарамана, которые научили нас быть отважными мужчинами, которые научили нас, что значит быть честными, которые научили нас, что значит любить, любить по-настоящему. Они научили нас благородству — все от них, от жителей Джараманы. От своего имени, от имени семьи Захреддинов, от имени Жабаль-Аль-Араб и от всех благородных людей Сирии. Мы говорим всем жителям Джараманы: спасибо».

Кроме этого, президент Сирии Башар Асад выделил 15 миллионов сирийских фунтов на строительство мавзолея для Иссама Захреддина.

1 Организация запрещена на территории РФ.