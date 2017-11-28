Сирия: Песков объяснил, почему невозможно перемирие с боевиками в Восточной Гуте
Москва, 28 ноября. В сирийской Восточной Гуте происходят боевые столкновения с террористами, поэтому режим перемирия там невозможен. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в Восточной Гуте идут столкновения с боевиками.
«Там же происходят столкновения с террористами», — отметил Песков, отвечая на вопрос о вероятности перемирия в данном районе.
Кроме того, пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что в указанном регионе не ведутся боевые действия с оппозицией.
«Никаких столкновений с оппозицией там не ведется, там террористы, там ИГ1 (экстремистская группировка запрещена в России)», — уточнил он.
Песков также добавил, что операция против боевиков продолжается, поэтому ни о каком перемирии речи не идет.
«Перемирия с ИГИЛ1 быть не может», — заявил Песков.
Ранее Песков заявил, что переговоры по Сирии на женевской площадке являются основополагающими для политического урегулирования.
1 Организация запрещена на территории РФ.