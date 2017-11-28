Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Песков: Женевский процесс по Сирии должен быть максимально инклюзивным
Новости Сирии
Сирия: Песков объяснил, почему невозможно перемирие с боевиками в Восточной Гуте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Песков объяснил, почему невозможно перемирие с боевиками в Восточной Гуте

    13:07  28 Ноября 2017  /обновлено: 13:24  28 Ноября 2017
    34

    Сирия: Песков объяснил, почему невозможно перемирие с боевиками в Восточной Гуте

    Москва, 28 ноября. В сирийской Восточной Гуте происходят боевые столкновения с террористами, поэтому режим перемирия там невозможен. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. 

    Он напомнил, что в Восточной Гуте идут столкновения с боевиками. 

    «Там же происходят столкновения с террористами», — отметил Песков, отвечая на вопрос о вероятности перемирия в данном районе.

    Кроме того, пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что в указанном регионе не ведутся боевые действия с оппозицией. 

    «Никаких столкновений с оппозицией там не ведется, там террористы, там ИГ1 (экстремистская группировка запрещена в России)», — уточнил он.

    Сирия: Песков объяснил, почему невозможно перемирие с боевиками в Восточной Гуте

    Песков также добавил, что операция против боевиков продолжается, поэтому ни о каком перемирии речи не идет.

    «Перемирия с ИГИЛ1 быть не может», — заявил Песков.

    Ранее Песков заявил, что переговоры по Сирии на женевской площадке являются основополагающими для политического урегулирования.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #песков #гута
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть