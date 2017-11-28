Дейр-эз-Зор: САА захватила более 15 танков ИГ

Дейр-эз-Зор, 28 ноября. В ходе военной операции против «Исламского государства»1 правительственные войска Сирии захватили большое количество трофеев.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, ссылаясь на военный источник, что сирийская армия продолжает военную операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районах между населенными пунктами Абу-Кемаль и Аль-Меядин. Армейцам удалось зачистить от исламистов не менее семи поселений в данном регионе.

В ходе столкновений, подчеркивает источник, правительственные войска и союзное им движение «Хезболла» захватили у игиловцев два тяжелых артиллерийских орудия, несколько десятков минометов, ПТРК, а также более 15 танков.

1 Организация запрещена на территории РФ.