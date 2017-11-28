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Богданов и депутат Кнессета Израиля обсудили ситуацию в Сирии
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    Богданов и депутат Кнессета Израиля обсудили ситуацию в Сирии

    13:13  28 Ноября 2017
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    Богданов и депутат Кнессета Израиля обсудили ситуацию в Сирии

    Москва, 28 ноября. Замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с председателем комиссии по иностранным делам и обороне парламента Израиля Ави Дихтером, сообщили в российском дипведомстве.

    Представитель российского МИД Михаил Богданов обсудил с депутатом Кнессета Израиля Ави Дихтером ряд вопросов международной и региональной тематики. В том числе затрагивались темы ситуации в Сирии, борьба с глобальным терроризмом и перспективы урегулирования конфликта Палестины и Израиля.

    Богданов и Дихтер рассмотрели некоторые аспекты сотрудничества Москвы и Иерусалима. Напомним, что на 28 ноября намечен восьмой раунд переговоров по Сирии на площадке Женевы. Вопрос урегулирования кризиса в САР и переход к политическому процессу обсуждался на трехстороннем саммите Россия-Турция-Иран в Сочи.

    Богданов и депутат Кнессета Израиля обсудили ситуацию в Сирии

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #израиль #богданов
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