Богданов и депутат Кнессета Израиля обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 28 ноября. Замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с председателем комиссии по иностранным делам и обороне парламента Израиля Ави Дихтером, сообщили в российском дипведомстве.

Представитель российского МИД Михаил Богданов обсудил с депутатом Кнессета Израиля Ави Дихтером ряд вопросов международной и региональной тематики. В том числе затрагивались темы ситуации в Сирии, борьба с глобальным терроризмом и перспективы урегулирования конфликта Палестины и Израиля.

Богданов и Дихтер рассмотрели некоторые аспекты сотрудничества Москвы и Иерусалима. Напомним, что на 28 ноября намечен восьмой раунд переговоров по Сирии на площадке Женевы. Вопрос урегулирования кризиса в САР и переход к политическому процессу обсуждался на трехстороннем саммите Россия-Турция-Иран в Сочи.