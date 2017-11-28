Косачев опроверг данные о поездке в Сирию с 19 по 23 декабря

Москва, 28 ноября. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о датах его визита в Сирию. План поездки находится на стадии согласования.

«Нет, не подтверждаю. План поездок пока не утвержден», — цитирует сенатора ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Константин Косачев намерен посетить САР с 19 по 23 декабря во главе рабочей группы межпарламентского союза (МПС).

Сам Косачев неоднократно подтверждал, что подобная поездка в Сирию действительно планируется, однако ее сроки все еще уточняются.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит Сирию по приглашению парламента республики. Его визит может состояться в первой половине 2018 года.