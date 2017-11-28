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Косачев опроверг данные о поездке в Сирию с 19 по 23 декабря
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    Косачев опроверг данные о поездке в Сирию с 19 по 23 декабря

    13:04  28 Ноября 2017
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    Косачев опроверг данные о поездке в Сирию с 19 по 23 декабря

    Москва, 28 ноября. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о датах его визита в Сирию. План поездки  находится на стадии согласования.

    «Нет, не подтверждаю. План поездок пока не утвержден», — цитирует сенатора ТАСС.

    Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Константин Косачев намерен посетить САР с 19 по 23 декабря во главе рабочей группы межпарламентского союза (МПС).

    Сам Косачев неоднократно подтверждал, что подобная поездка в Сирию действительно планируется, однако ее сроки все еще уточняются.

    Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит Сирию по приглашению парламента республики. Его визит может состояться в первой половине 2018 года. 

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #косачев
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