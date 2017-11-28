Россия просит «вернуть на землю» оппозицию Сирии, требующую ухода Асада

Москва, 28 ноября. Требования сирийской оппозиции об уходе президента САР Башара Асада не способствуют конструктивным переговорам в Женеве. Об этом заявил постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

По его словам, российская сторона на встрече представителей стран «пятерки» Совбеза ООН попросила своих партнеров в Женеве «вернуть на землю» оппозицию Сирии, позиция которой не отвечает реальному положению дел.

«Все это очень сильно настораживает и вряд ли будет способствовать конструктивному диалогу в Женеве, — заявил Бородавкин.

Он выразил обеспокоенность форматом восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве и составом участников.

Постпред России также отметил противоречивый характер документа, принятого оппозицией в Эр-Рияде, в котором содержится требование об отставке Асада.