Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Суд взвесит два миллиона долларов, переданных Сечиным Улюкаеву
#Соцсети
Россияне предложили Роскомнадзору наказать Google за угрозы в адрес RT и Sputnik
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россияне предложили Роскомнадзору наказать Google за угрозы в адрес RT и Sputnik

    13:37  28 Ноября 2017
    31

    Россияне предложили Роскомнадзору наказать Google за угрозы в адрес RT и Sputnik

    Москва, 28 ноября. Глава совета директоров холдинга Alphabet Inc., в который входит компания Google, Эрик Шмидт заявил о намерении понизить результаты выдачи RT и Sputnik в поисковике компании. Россияне предложили Роскомнадзору ответные меры.

    Вице-президент Google Inc Никлас Лундблад заверил, что компания не будет нарушать права российских СМИ, в частности RT и Sputnik. Такой ответ получили в Роскомнадзоре на соответствующий запрос с просьбой разъяснить ситуацию — что имел в виду господин Шмидт.

    Однако россияне не поверили в искренность Лундблада, допустив, что Google на самом деле не отказался от своих планов.

    «Понизим лучше втихаря», — подумали в Гугле…» — комментируют письмо вице-президента компании пользователи Сети.

    Россияне предложили Роскомнадзору наказать Google за угрозы в адрес RT и Sputnik

    «Какие проблемы? Запретить Гугл!» — предлагают россияне.

    Россияне предложили Роскомнадзору наказать Google за угрозы в адрес RT и Sputnik

    Некоторые отмечают, что с Google тесно связана работа самых популярных гаджетов от Apple и Samsung, поэтому, возможно, стоит прибегнуть к менее радикальным мерам.

    «Роскомнадзор может запретить некоторые сервисы Гугл, и тот сильно потеряет в капитализации», — отмечают они.

    Однако большинство пользователей хотят наказать Google  — пресечь все возможности западной компании работать в России:

    «Если закроют не все сервисы, то инфа все равно будет собираться. Пресечь сбор инфы — запретить «Гугл» на территории России вообще».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #запрет #google #rt #роскомнадзор #sputnik #ранжирование
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть