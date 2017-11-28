Россияне предложили Роскомнадзору наказать Google за угрозы в адрес RT и Sputnik

Москва, 28 ноября. Глава совета директоров холдинга Alphabet Inc., в который входит компания Google, Эрик Шмидт заявил о намерении понизить результаты выдачи RT и Sputnik в поисковике компании. Россияне предложили Роскомнадзору ответные меры.

Вице-президент Google Inc Никлас Лундблад заверил, что компания не будет нарушать права российских СМИ, в частности RT и Sputnik. Такой ответ получили в Роскомнадзоре на соответствующий запрос с просьбой разъяснить ситуацию — что имел в виду господин Шмидт.

Однако россияне не поверили в искренность Лундблада, допустив, что Google на самом деле не отказался от своих планов.

«Понизим лучше втихаря», — подумали в Гугле…» — комментируют письмо вице-президента компании пользователи Сети.

«Какие проблемы? Запретить Гугл!» — предлагают россияне.

Некоторые отмечают, что с Google тесно связана работа самых популярных гаджетов от Apple и Samsung, поэтому, возможно, стоит прибегнуть к менее радикальным мерам.

«Роскомнадзор может запретить некоторые сервисы Гугл, и тот сильно потеряет в капитализации», — отмечают они.

Однако большинство пользователей хотят наказать Google — пресечь все возможности западной компании работать в России: