Сегодня в Сети: селфи с вулканом на Бали, «голодные» дети украинских депутатов, россияне против МОК

Сегодня в Интернете, 28 ноября. Из-за извержения вулкана Агунг на Бали власти отказываются возобновлять работу международного аэропорта; россияне отреагировали на заявление биатлонистки Яны Романовой, которая готова выбросить свою олимпийскую медаль; украинцы обсуждают задержание сына нардепа-радикала Игоря Попова за попытку ограбления продуктового магазина в Киеве.

«Заложники» Бали фотографируют извержение вулкана

Международный аэропорт «Нгурах-Рай» на Бали будет закрыт еще как минимум на сутки из-за извержения вулкана Агунг. Как сообщают СМИ, все рейсы с острова отменены. Решение пока что не открывать аэропорт было принято властями Индонезии в связи с присутствием в атмосфере вулканического пепла. На данный момент в стране объявлен красный уровень угрозы для воздушного транспорта.

В Индонезии на острове Бали проснулся вулкан Агунг, к чему готовились несколько месяцев. В настоящий момент эвакуировано более 40 000 человек, но необходимо эвакуировать еще порядка 60 000 местных жителей и туристов. ???? pic.twitter.com/e8Tf7enYOS — ????Shytov (@ArsenShyt) November 28, 2017

Известно, что остров не могут покинуть тысячи туристов, в том числе и россияне. Однако, несмотря на начавшееся 26 ноября извержение вулкана Агунг, «заложники» Бали с удовольствием фотографируются на фоне возвышающихся столбов пепла.

Incredible feelings to look at the eruption of the volcano ???? Как видите, не так все страшно, так что не отменяйте новогодние туры ???? #agung #bali Публикация от ANASTASIA ABRAMOVA (@anastasia_abr92) Ноя 28 2017 в 12:46 PST

«Не могу не запостить. Это пугающе и прекрасно», — написала в Instagram пользователь Onlygalka.

Столбы пепла уже поднимались на высоту до 3,4 км. Отметим, что вулкан Агунг спал последние 50 лет.

Народная поддержка против МОК

Пользователи возмущены пожизненным отстранением российских биатлонисткок Яны Романовой и Ольги Вилухиной от участия в Олимпийских играх. Биатлонистка Романова заявила, что если у нее не получится доказать свою невиновность, она предпочтет выбросить серебряную медаль Олимпийских игр в Сочи, чем отдать награду Международному олимпийскому комитету (МОК).

«Если мы не добьемся справедливого решения, я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОК», — заявила Романова.

Интернет-пользователи выступили в поддержку спортсменки.

«Боритесь, вы честно заслужили свои медали!» — пишет Марина Саакян.

Российская биатлонистка Яна Романова предпочтет выбросить серебряную медаль Олимпийских игр в Сочи, чем отдать МОК, если ей не удастся доказать свою невиновность.https://t.co/lUPdBoOts6



Боритесь, Вы ЧЕСТНО заслужили свои медали! #NoRUSSIANoGAMES pic.twitter.com/CGGuPquCIb — Марина Саакян ???????? (@marina_saniram) November 28, 2017

«Ни кому не возвращать! Она ваша, заслуженная!» — пишет пользователь Gold Umbrella.

«Выкидывать не надо, спрячь у бабушки и ни в коем случае не отдавай. Те, кто отдает, идут на поводу и соглашаются с обвинениями», — считает Виталян Бесфамильный.

А пользователь под ником Olive Tooth считает, что России пора создать свои соревнования и забыть про Олимпиаду: «Надо создать свои соревнования новый устав и прочее, Олимпиада в том виде, в котором она сейчас существует, погрязла в чинушах, которые творят произвол. Им глубоко плевать на спортсменов».

Развлечение детей украинских нардепов

А вот на Украине, кроме тэга #Russia, обсуждают историю, в которую попал 14-летний сын нардепа от «Радикальной партии» Игоря Попова — Богдан. Юноша предпринял попытку ограбления продуктового магазина в Киеве. Богдану и его подельнику вынесли подозрение в совершении преступления. С места «ограбления» полиция изъяла балаклаву и пистолет. Несмотря на то, что парень был задержан правоохранителями, после консультации с адвокатом он отказался как-либо комментировать свой поступок.

Вооруженный налет на магазин в Киеве: сын нардепа Игоря Попова еще раз “отличился” https://t.co/BQpAj9LbXN — Диалог.UA (@Dialog_UA) November 28, 2017

На данный момент юным «грабителям» грозит содержание под стражей, но в СМИ уже пишут, что папа-депутат как всегда «отмажет» отпрыска.

Сына нардепа Попова “отмазывают” от других грабежей • Портал Компромат https://t.co/Gl8WtIL09y — Портал «КОМПРОМАТ» (@kompromat1_info) November 28, 2017

Некоторые пользователи соцсетей в шутку предположили, что бедного парня из депутатской семьи просто недокармливали, и он решился пойти на дело.

«Народный депутат Украины Игорь Попов морит голодом своего сына», — написал пользователь Толик ПУ-100-ВОЛЬТ.

«У сына Попова внезапно произошел приступ эпилепсии, разве на видео не видно? Откуда столько ненависти к депутатам?» — пишет некий Станислав. Не совсем понятно, ирония это или молодой человек говорит серьезно. Судя по его профилю в Twitter, вероятнее всего, это была издевка.

У сына попова внезапно произошёл приступ эпилепсии, разве на видео не видно? ОТКУДА СТОЛЬКО НЕНАВИСТИ К ДЕПУТАТАМ?!!! — Stanislav ™ (@KelbaStas) November 27, 2017

Сам же Игорь Попов утверждает, что его чадо попало в плохую компанию.

Глава МВД Украины Арсен Аваков и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко поставили под постом грустные смайлики.

«Игорь, желаю с честью пройти это испытание», — написал Ляшко.