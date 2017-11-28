При активизации боевиков ИГ в Судане их могут остановить ВКС РФ — эксперт

Боевики ИГ1 (запрещено в РФ) в Сирии находятся на грани фактического уничтожения. Об этом говорят и представители экспертного сообщества.

«Боевики ИГИЛ1 в Сирии и Ираке терпят поражение, это очевидно. Очевиден также и тот факт, что террористы намерены продолжать свою борьбу в иных формах и других регионах. Я напомню, боевики ИГИЛ1 сами заявляли, что ячейки террористов могут быть перебазированы в другие районы Ближнего Востока, в Афганистан, на границу Афганистана с Центральной Азией, в Ливию, а также в Европу под видом беженцев», — говорит старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов.

По данным международных организациий, Судан — одна из тех стран, куда бегут террористы, потерпевшие в Сирии сокрушительное поражение.

«Судан — достаточно приемлемое место для боевиков ИГИЛ, учитывая внутренние сложности и нестабильность в стране», — продолжает Долгов.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что между президентами Судана и России недавно прошли переговоры.

«Это наверняка связано и с этим фактором [бегством террористов в Судан]», — рассуждает Асафов.

Также он напомнил, что проамериканские курды и ИГ заключили соглашение о ненападении. Курдам отходят сирийские нефтяные месторождения, а они взамен обязуются передать пленных боевиков в руки ИГ, но не третьей стороне. Несмотря на то, что курды отрицают причастность к договоренностям с ИГ, сам факт свидетельствует о том, что террористы ищут пути выхода из Сирии.

«Фактически соглашение заключено между ИГ и теми, кто стоит за курдами, то есть, американцами. Я думаю, они рассматривают какие-то сценарии выживания. Но в перспективе, конечно же, можно говорить и о перебазировании боевиков. Я думаю, ситуация будет развиваться разнонаправленно, поскольку это соглашение выглядит, как минимум, очень странно, — говорит политический аналитик. — США уже занимались вывозом боевиков. И есть предпосылки к тому, что и в Судане против ИГ будет развернута военная операция».

Александр Асафов напомнил, что в Южном Судане протекает многолетний вооруженный конфликт.

«Южный Судан является субстратом для возникновения террористических ячеек», — предупреждает политолог.

Главной мишенью для боевиков в этом случае станет Порт-Судан — город-порт на Красном море. Порт-Судан является единственным портом в государстве, и Александр Асафов предупреждает, что боевики ИГ могут попытаться его захватить: в этом случае судоходство через Суэцкий канал окажется под угрозой.

«Мы видим, что тактика боевиков такова, что они стремятся захватить все, что возможно захватить, нанося при этом максимальный ущерб инфраструктуре и мирной жизни. Если у них будет хоть малейшая возможность захватить Порт-Судан, они попытаются это сделать. Но как я уже говорил, переговоры между Суданом и РФ прошли не зря. При активизации террористов в Судане есть высокая вероятность того, что они встретятся со своими старыми знакомыми из ВКС РФ», — продолжает Александр Асафов.

Учитывая тактику боевиков, задача мирового сообщества — контролировать территории тех стран, где высок риск образования спящих террористических ячеек.

«Безусловно, это задача мирового сообщества, прежде всего тех сил, которые борются против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и тех стран, в которые планируют перебазироваться боевики. Россия также выражает беспокойство и интерес и принимает меры для того, чтобы боевики не стали угрозой, в том числе и для российской национальной безопасности», — резюмировал Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.