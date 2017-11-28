Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Мэрия Новосибирска запретила приглашать на утренники в детсады Дедов Морозов
Весь мир
При активизации боевиков ИГ в Судане их могут остановить ВКС РФ — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    При активизации боевиков ИГ в Судане их могут остановить ВКС РФ — эксперт

    14:27  28 Ноября 2017
    40

    При активизации боевиков ИГ в Судане их могут остановить ВКС РФ — эксперт

    Боевики ИГ1 (запрещено в РФ) в Сирии находятся на грани фактического уничтожения. Об этом говорят и представители экспертного сообщества.

    «Боевики ИГИЛ1 в Сирии и Ираке терпят поражение, это очевидно. Очевиден также и тот факт, что террористы намерены продолжать свою борьбу в иных формах и других регионах. Я напомню, боевики ИГИЛ1 сами заявляли, что ячейки террористов могут быть перебазированы в другие районы Ближнего Востока, в Афганистан, на границу Афганистана с Центральной Азией, в Ливию, а также в Европу под видом беженцев», — говорит старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов.

    По данным международных организациий, Судан — одна из тех стран, куда бегут террористы, потерпевшие в Сирии сокрушительное поражение.

    «Судан — достаточно приемлемое место для боевиков ИГИЛ, учитывая внутренние сложности и нестабильность в стране», — продолжает Долгов.

    Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что между президентами Судана и России недавно прошли переговоры.

    «Это наверняка связано и с этим фактором [бегством террористов в Судан]», — рассуждает Асафов.

    При активизации боевиков ИГ в Судане их могут остановить ВКС РФ — эксперт

    Также он напомнил, что проамериканские курды и ИГ заключили соглашение о ненападении. Курдам отходят сирийские нефтяные месторождения, а они взамен обязуются передать пленных боевиков в руки ИГ, но не третьей стороне. Несмотря на то, что курды отрицают причастность к договоренностям с ИГ, сам факт свидетельствует о том, что террористы ищут пути выхода из Сирии.

    «Фактически соглашение заключено между ИГ и теми, кто стоит за курдами, то есть, американцами. Я думаю, они рассматривают какие-то сценарии выживания. Но в перспективе, конечно же, можно говорить и о перебазировании боевиков. Я думаю, ситуация будет развиваться разнонаправленно, поскольку это соглашение выглядит, как минимум, очень странно, — говорит политический аналитик. — США уже занимались вывозом боевиков. И есть предпосылки к тому, что и в Судане против ИГ будет развернута военная операция».

    Александр Асафов напомнил, что в Южном Судане протекает многолетний вооруженный конфликт.

    «Южный Судан является субстратом для возникновения террористических ячеек», — предупреждает политолог.

    При активизации боевиков ИГ в Судане их могут остановить ВКС РФ — эксперт

    Главной мишенью для боевиков в этом случае станет Порт-Судан — город-порт на Красном море. Порт-Судан является единственным портом в государстве, и Александр Асафов предупреждает, что боевики ИГ могут попытаться его захватить: в этом случае судоходство через Суэцкий канал окажется под угрозой.

    «Мы видим, что тактика боевиков такова, что они стремятся захватить все, что возможно захватить, нанося при этом максимальный ущерб инфраструктуре и мирной жизни. Если у них будет хоть малейшая возможность захватить Порт-Судан, они попытаются это сделать. Но как я уже говорил, переговоры между Суданом и РФ прошли не зря. При активизации террористов в Судане есть высокая вероятность того, что они встретятся со своими старыми знакомыми из ВКС РФ», — продолжает Александр Асафов.

    Учитывая тактику боевиков, задача мирового сообщества — контролировать территории тех стран, где высок риск образования спящих террористических ячеек.

    «Безусловно, это задача мирового сообщества, прежде всего тех сил, которые борются против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и тех стран, в которые планируют перебазироваться боевики. Россия также выражает беспокойство и интерес и принимает меры для того, чтобы боевики не стали угрозой, в том числе и для российской национальной безопасности», — резюмировал Борис Долгов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #иг #вкс рф #игил #судан
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть