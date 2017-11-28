Киев, 28 ноября. На Украине активно идет масштабная дискредитация оппозиционных сил, а такого давления на СМИ и политиков не было даже во времена президентства четвертого главы Украины Виктора Януковича. Таким мнением поделился бывший министр обороны страны, экс-депутат Рады и активный участник государственного переворота Анатолий Гриценко.

По его словам, давление киевского режима он даже чувствует на себе.

«Давление на общественных активистов, давление на прессу, давление на политиков — я на себе ощущаю, идет такое, какого не было во времена режима Януковича», — отметил экс-министр Украины.

Гриценко сравнил нынешнюю Украину с «полицейским государством».

«Идет постоянная дискредитация, массовое порохоботство, политологи, политтехнологи… Такого не было. Здесь явно заносит, причем, в сторону полицейского государства», — передает слова Гриценко «ПолитНавигатор».

Напомним, в конце февраля 2014 года участники Майдана начали процесс отстранения от власти законно избранного четвертого президента Украины Виктора Януковича. Впоследствии националисты организовали вооруженный переворот. Парламент страны и правительство были распущены.

Пришедшие к власти прозападные политики сформировали новый Кабмин, позже были проведены новые выборы в Верховную раду.